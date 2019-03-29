春遊東臺灣　品嚐紅烏龍人生如此愜意

▲台東紅烏龍廣受消費者喜愛。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣茶葉種植面積約為180公頃，主要分布於鹿野鄉、金峰鄉及卑南鄉，農委會農糧署東區分署表示，為了讓消費者安心喝好茶，透過集團產區營運模式，輔導茶農依「茶葉良好農業規範（TGAP）」進行茶園管理，著重茶農用藥安全觀念與知能，同時並輔導茶農取得產銷履歷、有機驗證及產地證明等標章，讓消費者能安心享用香味四溢的紅烏龍。

為改善製茶環境，提昇茶葉品質，每2年辦理一次製茶廠環境衛生安全評鑑，評鑑內容包括：茶園生產、加工製程、製茶場所環境之衛生安全等；其中鹿野鄉林旺製茶廠、碧蘿園茗茶坊獲得最高五星評鑑，林旺製茶廠更為花東地區第一家ISO 22000現代化衛生認證製茶工廠。

台東縣鹿野鄉的「紅烏龍」，是農委會茶業改良場臺東分場研發，以獨特烘焙方法製作，茶湯呈琥珀橙紅色澤、帶有成熟果香滋味，味道甘甜，茶葉耐泡，冷熱皆宜，深受消費者喜愛。

農糧署東區表示，台東擁有純淨無污染的水質與土壤，產製的茶葉品質優良，隨著氣候逐漸回暖，春茶上市，邀請大家前來臺東旅遊，除欣賞美麗的茶園風光之外，亦可參加製茶體驗活動，了解採茶、揉製、烘焙等製茶流程。民眾如欲選購當季好茶及參加體驗活動，可先洽詢鹿野地區農會089-550035及太麻里地區農會089-782591。