冰島廉航WOW AIR突停運！　上萬旅客遭丟包：搭機前才知

▲WOW AIR班機突停運，大批旅客滯留。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

冰島廉航沃奧航空（WOW AIR）近年來因競爭激烈與油價上漲，導致陷入財務危機，該公司於28日正式宣布，將停止營運、取消所有航班，全球受影響人數估計高達1萬人，許多旅客皆在無預警下收到通知，相當無奈。

據BBC報導，WOW AIR宣布破產後於周四在其官網發表聲明表示，「WOW AIR已經停止運營，所有WOW AIR的航班都被取消了。」該公司建議乘客找尋其他航空公司訂位，建議使用信用卡支付機票的旅客可以聯繫其信用卡公司，以確認是否將退還機票費用，「一般情況下，部分航空公司會以較低價格提供救援機票，相關資料將在之後公布。」

▲WOW AIR於週四在官網宣布停飛所有航班。（圖／翻攝自WOW AIR官網）

報導中指出，大批乘客都受到該公司停運影響而滯留，甚至還有乘客在要搭機前一刻才得知消息，其中本來要搭27日晚上7點飛機從底特律飛往柏林的Dubliner Barrai Omuireagain無奈表示，「班機一再又一再的被告知要延誤，最後在晚上11點時我直接詢問櫃檯人員是不是公司要倒閉了？」對方則回答「這並不會發生」，並給了他一片披薩，稱再等15分鐘便能上機，沒想到最後竟得知了航班仍被取消這項噩耗。

據報導，WOW AIR是一間由斯庫里·莫格森（Skúli Mogensen）於2011年所成立的冰島廉價航空，來往冰島與美國、歐洲的許多目的地，去年總載客量為350萬人次。目前該公司約有1000名員工，對於此事件，莫格森也在給員工的信中寫道，「我永遠無法原諒自己沒有盡快採取行動。」

▲WOW AIR去年總載客量為350萬人次。（圖／達志影像／美聯社）