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砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆…秒失業崩潰：說好賺更多錢

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▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

▲她看到自己的樣貌後，沒有活下去的希望。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

「每天看到鏡子我都想哭......。」成都20歲少女小趙（化名）對自己外貌感到很失望，在朋友介紹下砸6.5萬人民幣（約台幣30萬元）整容，包括隆鼻、割雙眼皮、開眼角大改造，沒想到整形失敗，眼睛腫成「一根大香腸」，原本想說變美可以找到更好的工作，不料還失業，無力償還整容的貸款。

小趙從18歲就離家來到成都工作，領一份還能過活的薪水，生活平淡卻也踏實，但她總沒有自信，覺得自己就是個「路人甲」，對生活也沒有了動力；去年，她在朋友的介紹下得知一家整容診所，對方還不斷洗腦「外表變了，就能賺更多錢」，她越聽越覺得有道理，便傻傻踏入陷阱裡。

▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

▲眼睛腫成了大香腸，但診所以「還在恢復期」打發。（圖／翻攝自微博）

小趙臉部一共動刀3個地方，分別是隆鼻、割雙眼皮、開眼角，手術費用一共是6萬5000元人民幣，但她也沒有這麼多錢可以支付，只好先貸款，之後每期再分批次還債；天真的她以為可以就此踏上高顏質的世界，結果一切都只是場夢。

但整形完後，她並不滿意，覺得自己得臉被毀了，但在醫院言語「還在恢復期」的安撫下，想說可能是自己真得太著急了，沒想到3個月後，眼睛還是腫成一根香腸，讓她從原本的期待變成了絕望，每照一次鏡子，內心都覺得受到傷害。

她淚崩說道，她現在每天看到鏡子裡的自己，都很想要哭，難過到晚上都睡不著，感覺都要得抑鬱症了，根本無法出門，「我覺得我後半生都沒有辦法生活了，臉整成這個樣子，就是整容失敗啊。」

▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

▲她以前就長得滿可愛，但她總覺得自己醜爆。（圖／翻攝自微博）

小趙原本以為整形完變美，可以變得更有自信，找到更好的工作，未來一切順遂，但她現在不僅找不到工作，還失業了。她崩潰說，一直聽到朋友說「要改變自己，這樣才能賺更多錢己」，但她現在沒有掙到任何錢，還有一堆貸款負債要還，再加上自己不顧反對整容，與家人鬧僵中，「我現在都不知道怎麼辦。」

在6.5萬貸款第5天，小趙先把這兩年的存款3萬元人民幣（約台幣14萬元）拿來還債，剩下的3.5萬人民幣（約台幣16萬元）分成24期，之後每個月得還1808人民幣（約台幣8400元），但現在失業的她連生活都成了問題，更別說能還債了。

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▼她非常不滿自己整完後的樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

▲▼砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆。（圖／翻攝自微博）

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