用電影說城市故事　南寧台青推文創在地結合

▲奇幻愛情電影《未來的你》電影見面會暨廣西電影微公益啟動儀式，於3月9日在南寧綠地中央廣場上海天地舉行。（圖／林大為提供，下同）

記者陳政錄／綜合報導

文創產業是不少台青在陸發展利器。為協助城市行銷、媒合兩地資源，廣西勝華文創執行長林大為以聯合發行人身分，投資行銷廣西的奇幻愛情電影《未來的你》，去年獲得10項國際大獎，入圍16個電影節。林大為表示，這是北京、南寧、台北各方人才共同努力的結果。

《未來的你》由廣西禾觀影視文化傳播有限公司和興奮影業（寧波）有限公司聯合出品，是廣西首部獲得多項國際大獎的奇幻愛情電影，日前於南寧舉辦見面為暨廣西電影微公益啟動儀式。「90後」新銳導演曾張粵紫及許之糯、周思竹等主演人員亮相，林大為作為聯合發行人出席與會，廣西南寧台協會長周代祥亦上台致詞。

▲來自台灣的廣西勝華集團執行長林大為受訪。

該片講述一段跨越時間和空間的奇幻愛情故事，是大陸少有的奇幻純愛的小清新電影。曾張粵紫表示，希望通過這部電影告訴大家，在現今的現實壓力下，不要為了結婚而結婚。要為了愛情而去愛，為了快樂而去活，無論多少巧合重叠在壹起，相遇相愛是否都是命中註定，一定要去尋找命中註定的那個人來陪妳走完一生。



電影男主角是星光大道歌手，並參演《那年花開月正圓》中飾演吳遇的許之糯，女主角則是大陸新生代女演員周思竹。電影全程在廣西取景，於2018年奧克蘭國際電影節，獲得最佳女性電影制作人；第14屆塞浦路斯國際電影節，獲得首部劇情片最佳導演；第三屆中加國際電影節，獲得最佳攝影獎；2018意大利Oniros電影節，獲得年度最佳剪輯獎等。

林大為表示，希望透過支持廣西本土電影，行銷當地，同時發揮台青拼搏的精神、促進文創產業的在地融合。他說，廣西正在積極推進「南向、北聯、東融、西合」的開放發展格局，將吸引了越來越多的優秀人才聚集，因此在過程中，感謝富士康三創中心和清華科技園的啟迪之星對勝華文創的孵化扶持。

南寧台商協會會長周代祥表示，參加了廣西本土電影《未來的你》的新聞發佈會，見證台青與桂青及海歸人才的充份融合完美合作，值得鼓勵的事，此次電影在廣西是首次有台灣青年參與其中，並為南寧城市作為宣傳。南寧台協未來更會以創新的方式，支持來邕創業就業的青年。

除舉辦見面會外，當日同時舉辦廣西電影微公益啟動儀式，片方承諾將捐贈電影票房收益的1%作為廣西電影微公益基金用於公益慈善事業。

▼南寧台協會長周代祥。