南寧台協周代祥：推動台商參與一帶一路

▲南寧台協會長周代祥。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

廣西南寧市台灣同胞投資企業協會24日舉行第十三届理監事就職典禮。連任會長的周代祥表示，南寧作為大陸面向東盟的區域性國際都市，蘊含著巨大機遇，台協將發揮好橋樑和紐帶作用，組織參與「一帶一路」建設，分享機遇。

周代祥在致詞時指出，南寧台協成立25年來，對推動邕台經貿交流效果顯著，未來還將協助台灣青年在南寧就業創業，做出更多努力。

他進一步提到，南寧市作為面向東盟開放合作的區域性國際都市、「一帶一路」有機銜接的重要門戶都市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋樑和紐帶作用，促成更多台商投資南寧，分享發展紅利。

事實上，周代祥本次連任南寧台協會長，是大陸台商世代傳承的典範。周代祥父親周世進在1990年代初期赴南寧發展，也曾任南寧台協會長，到2017年周代祥接任第十二屆會長後，成為當時大陸最年輕的地方台協會長。

南寧市台協24日舉行第十三屆理監事交接典禮，周代祥將榮譽會長匾額頒予父親周世進，象徵世代傳承，大陸全國台企聯會長王屏生，以及全大陸各省市台協共130名代表出席，陸方包括廣西台辦主任李東興、南寧市委副書記楊維超等出席。

▼廣西南寧市台灣同胞投資企業協會第十三屆理監事交接典禮24日舉行。（圖／中新社）