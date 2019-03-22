影／韓國網友想為廣西螺螄粉申遺　陸網民怒：堅決捍衛！

記者馬叔安／綜合報導

近日有大陸的網友發現，有韓國的網友號召為廣西料理「螺螄粉」申請世界非物質文化遺產。據了解，有韓國網友貼出一張吃螺螄粉的照片，直言這種料理，「是我們大韓民國流淌在血液裡的傳統口味。」此話引發大陸網友熱議，而螺螄粉的家鄉柳州官方則表示，螺螄粉正逐步申請國家和世界級非遺。

據指出，螺螄粉是廣西柳州的小吃，約興起於上世紀80年代，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成，具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味。

據了解，有人發現有韓國網友表示，螺螄粉兼具拉麵的韌性、泡菜的鮮香酸甜和火雞面的辣味，想為螺螄粉申請世界非物質文化遺產進行號召。

▲廣西柳州小吃螺螄粉。（圖／翻攝自《新華社》）

此文一出，隨即有韓國網友響應，「曾經俄羅斯都是我們的」、「看圖片就很好吃，請問哪裡可以買到」、「據我所知，商紂王就是韓國人，所以韓國才是中華文化的起源地，螺螄粉有傳統韓國口味一點也不奇怪」。

為此，許多大陸網友也紛紛發文「護粉」，「先和我講兩句桂柳話才談粉這個字」、「就是咯，螺螄粉明明系我們廣西滴」、「這個話題很火，希望柳州各位大咖發揮你們的優勢，堅決捍衛柳州螺螄粉，順便做一波推廣」。

柳州市螺螄粉產業發展辦公室工作人員表示，「感謝海外友人的關心，你們操心啦，我們也會盡快地把非遺、商標品牌給做好，柳州螺螄粉在2008年就已被列入廣西非物質文化遺產名錄，目前我們相關部門也會著手落實國家級、世界級非遺申請的相關工作。」