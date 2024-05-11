30歲兒「存錢」要媽幫！　她看存款嘆：如何脫離媽寶兒子？



▲媽媽透露，兒子已經30幾歲也結婚了，原本以為自己能脫離苦海，但婚後兒子還是跟家人同住，什麼事情還都要她來幫忙做。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

「如何脫離媽寶兒子？」有名媽媽透露，兒子已經30幾歲了也結婚了，原本以為自己能脫離苦海，但兒子婚後還是跟家人同住，什麼事情還都要她來幫忙做。對此，她也想兩手一攤，但看兒子的存款則瞬間心軟，只好繼續寵著兒子。

原PO近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，兒子已經30幾歲了，也結婚了，原本以為自己可以脫離苦海，可是兒子婚後還是跟兩老同住，且什麼事情也都要她來做。

原PO表示，比如說存錢、買夫妻倆需要的私人用品等，她原以為交給媳婦就好，可是對方兩手一攤沒輒，說自己工作很忙、很累，面對夫妻倆的擺爛，她也想兩手一攤，可是沒幫他們處理一禮拜，就被天天碎碎唸，雖然很想請他們搬出去，可是當她幫兒子存錢的時候，看兒子的存款則瞬間心軟，因為竟然比她的錢還要少，她無奈嘆「假如要我們老兩口搬出去沒辦法，因為對自己屋子有感情了，從結婚到現在的屋子。」並求問「如何脫離媽寶兒子？」

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此文一出，網友則紛紛批「活該」、「自己寵上天慣養出來的怪誰，要嘛就狠下心請他們夫妻搬出去自己生活，都30了還這樣沒擔當沒責任，你還一直心軟慣養著是在害他不是為他好」、「自己的問題，還想推給媳婦」、「慈母多敗兒」、「自己教出來的孩子怪誰？」、「自己都覺得是媽寶了怪誰？」

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