記者黃翊婷／綜合報導

本土劇演員成潤（本名陳伯偉）先前因擔任瑞傑地產公司投資泰國房地產的講師，結果捲入6億元吸金案，刑事部分被台北地院依違反《銀行法》判處有期徒刑5年，犯罪所得287萬餘元被沒收。民事部分，成潤與案件中的其他共犯應連帶賠償高達720萬元。

▲成潤近年來積極經營抖音，設法度過難關。（資料照／記者林敬旻攝）

回顧整起案件，台東市前市長陳建閣2016年間與綽號「平哥」、時任台北城大飯店董事長的王際平等人合作，由陳建閣掛名瑞傑地產公司董事長，利用臉書發文介紹泰國的發展現狀，以及提供民眾免費諮詢，成功獲得部分投資者關注。

接著，瑞傑團隊在2017年時以投資泰國高報酬房地產為餌，到處招攬投資，甚至召開「錢進泰國」說明會，請來網紅「砰砰阿峰」吳勇峰、藝人成潤等人擔任講師，聲稱每年保證獲利8％到12％，結果卻是一場騙局，造成上百人血本無歸。

▼▲上圖為吸金案主嫌王際平，下圖為台東市前市長陳建閣。（資料照／記者劉昌松攝）

事後陳建閣、王際平、成潤、吳勇峰等共12人挨告，其中吳勇峰因在偵辦期間配合供出非法吸金內情，獲得緩刑5年的機會。陳建閣、王際平則被台北地院法官依違反《銀行法》，分別判處有期徒刑10年、13年4個月，成潤也被依法判刑5年，其餘人等則被判處1年10個月到6年不等的有期徒刑，全案沒收犯罪所得總計高達6.3億餘元。

而在民事部分，受害的投資者們相繼提告求償，成潤和陳建閣、王際平等人應連帶賠償720萬元。案件曝光之後引發社會關注，今年48歲的成潤曾演出《戲說台灣》、《天道》等戲劇，他曾形容自己是「誤觸法網」，坦言繳不出罰金，希望大眾給予時間，近年來他積極經營抖音，設法度過難關，上個月還舉辦了第一場抖音見面會，不少網友、粉絲認同他的努力，並紛紛在他的臉書留言鼓勵、加油。