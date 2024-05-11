雙北傳奇9校現況曝「東南西北中」倒2校　「二開二強」少一半

▲新北市南強工商宣布113學年度停招1年。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊私校經營，連人口密度高的雙北私校也面臨經營壓力。創校67年的新北市南強工商因校地租金高漲，日前宣布113學年度停招1年。而早期在私校界流傳「東南西北」、「二開二強」的順口溜，代表雙北9所具有傳奇色彩的「打架名校」。目前這9所學校已有4所停招、4校轉型或改制求生，而東方工商則是停招後，又以「東方不敗」之姿，申請復招成功，只是目前全校學生也不到百人。

老一輩台北人流傳著「東南西北中」、「二開二強」的「私校代碼」，「東南西北中」指的是東方工商、開南商工、西湖工商、泰北高中、中興高中；「二開二強」是開平中學、開明高職、強恕高中與南強工商。其中開明、南強位於新北市，其餘均為台北市學校。

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9校當中以台北市西湖工商最早退場，歷經兩次改名，2001年校名更改為恕德家事商業職業學校，但仍在2004年8月正式停招，原學生由強恕中學接收。接著是台北市中興高中，因財務問題，2017年9月被台北市教育局勒令停招、2019年停辦走入歷史。

創校逾半世紀的開明高職，是新北市首間退場的私立高職，全盛時期學生數逾5千人，培養許多餐飲、汽車修護等技職人才，受少子化衝擊，後來學生數銳減僅剩百餘人，2020年主動申請停招、2022年正式退場。

位於新北市新店區、創校67年的南強工商，該校表演藝術科、電影電視科曾培育許多明星校友，包含大咖演員霍建華、網紅「這群人」的展榮、展瑞及董仔等，堪稱「明星搖籃」。也因為校地租金高漲，營運面臨壓力，今年3月向新北市教育局申請113學年度停招1年，未來將另覓校地或與其他科技大學尋求合併。

而位於台北市大安區精華地段的東方工商，儘管鄰近捷運站、交通便利，仍不敵少子化衝擊，曾在2020年申請停招，但隔年又申請復招，以「東方不敗」之姿重新招生，目前有餐飲管理科、時尚造型科、進修部時尚造型科，但根據教育部統計處資料，111學年度全校學生不到百人。





▲台北市東方工商停招隨即復招，但111學年度學生人數不到百人。（圖／記者湯興漢攝）

另外4所私校則積極轉型或改制求生，像是開平中學轉型更名為「開平餐飲學校」，成為全國第一所餐飲職業學校，每年都有許多學生選手角逐國內外餐飲大賽獲獎肯定，招生狀況穩定，算是成功轉型的私校。

擁有百年校史的開南商工，是全台第一所私立職校，向來以企業家學校為辦學目標，由校友組成的董事會皆為各大企業龍頭，學校財源相對穩定，為抵擋少子化衝擊也積極轉型，2020年更名為「開南中學」，2021年開辦長照機構，去年8月也首度招收國中部學生，未來將朝「開南學園」目標，發展從國小到高中學制，以及長照社福領域。





▲開南商工改名為開南中學，積極轉型，校內增設長照機構、增收國中部學生。（圖／記者楊惠琪攝）

同樣也有百年校史的泰北高中，近年來也積極轉型，除了原有的普通高中與技術高中外，也增設雙語國中部、雙語國小部與非營利幼兒園，去年更延攬前中山女中校長吳麗卿擔任校長，迎戰少子化衝擊。

位於台北市中正區的強恕高中，是教育部體育署指定的台北市棒球重點發展高中，目前設有高中部普通科、高職部與國中部，但仍面臨招生困境，高職部多媒體設計科已申請從113學年度起停招，高職部僅剩資料處理科與美容科。

全國私校工會理事長吳忠春表示，從國內出生率推算，113學年度才要進入私立高中職的退場潮，預估這兩年還會有更多私立學校退場，從偏鄉到都會區私校，都會面臨更艱困的招生困境，提醒私校要提早因應，也呼籲政府積極輔導私校轉型。