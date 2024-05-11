台中「水井嬰屍」全身腐爛　高大成：5處判斷是否被活活淹死

▲石岡區一處偏僻水井中撈出一具嬰屍，法醫高大成懷疑，男嬰是遭活活淹死。（圖／記者許權毅翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市石岡區驚傳一名男嬰剛出生就被生父、謝姓男子丟進水井，疑遭活活淹死。法醫高大成表示，男嬰是死後被丟到井裡，還是被淹死，解剖時從肺部、胃部、十二指腸、大腸以及小腸等5處就可釐清，若是這些器官有空氣，代表男嬰係活產，且被丟進井淹死。

▲高大成表示，若男嬰的胃及十二指腸有空氣，表示男嬰曾存活兩個小時；若小腸及大腸有空氣，就表示男嬰存活12小時。（圖／資料照片）



男嬰被生父棄置在水井中，歷經半年都無人發現。對此，高大成表示，因通常屍體5天到一周就會傳出異味，且周邊100公尺左右就會聞到，腐屍臭味會持續一個月左右，研判應該是水井周邊應該鮮少人經過，才會沒人發現嬰屍。

高大成也提到，透過解剖可釐清男嬰是生前被丟進井裡還是死後，若男嬰的胃及十二指腸有空氣，表示男嬰曾存活兩個小時；若小腸及大腸有空氣，就表示男嬰存活12小時，「在井中活活被淹死。」

男嬰的生父生母是住在石岡的一對情侶謝男與柯女，2人去年涉嫌以不明手法，將男嬰丟棄在水井，半年後謝男因為良心過意不去，主動到派出所自首，案件經由媒體披露後曝光，檢方則證實，本案已於在本月8日偵結，檢方認定兩人犯行明確，依殺人、遺棄屍體罪提起公訴，兩人目前仍遭收押。