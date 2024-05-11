網紅「信義區撒千元鈔」爆推擠！　發文道歉：我還是會繼續發錢



記者葉國吏／綜合報導

網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區撒錢，造成多人被推擠踩踏受傷，被稱為是信義區版的梨泰院事件。事後Mr.R也在Threads發文道歉。以下道歉全文：

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供，下同）

我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持，但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉。」文中更透露，未來會用更好更有規劃的方式，例如排隊發給有需要的弱勢、帶頭發動大家一起捐款給孤兒院孩童或是合法的流浪動物之家等，「反正我還是會繼續發錢，但不會再造成社會困擾，非常抱歉。

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Mr.R 10日晚間在IG發出活動預告，內容指出「今晚務必注意安全，請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集。有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的」。活動開始後瞬間引發廣大關注。不少網友也將畫面上傳至各大社群媒體，只見Mr.R拿出噴鈔槍撒錢後，現場上千名民眾開始瘋搶，甚至有人因跑動跌倒，險些遭到踩踏，情況相當失控。