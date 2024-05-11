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社會 社會焦點 保障人權

台中惡狼性侵4姊妹「重判2千年」！拍私密片逞慾362次　要關22年

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中男性侵女友的4名女兒共362次，宣告刑期超過2千年。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿強（化名）先前與單親四寶媽小美（化名）交往，沒想到2022年至2023年間，竟輪流性侵小美的4名女兒，次數高達362次，落網後宣告刑期超過2千年。台中高分院審理後撤銷原判決、改判22年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強2022年間與小美開始交往、同居，小美也將自己的4名女兒接來租屋處，與阿強一起生活。沒想到才相處沒有多久，阿強就露出真面目，開始以持有小美的不利證據為由，逼迫小美的4名女兒就範，透過強迫的手段性侵4名年幼的女孩，並且拿出手機拍下畫面。

阿強的惡行還不只這樣，他還會強迫4姊妹洗澡時使用手機開視訊，並且再拿這些影片作為籌碼，將4姊妹當成性奴隸，扣除生理期來時的日子，短短不到一年的時間內，就輪流性侵了4姊妹362次。

後來因為小美的大女兒交了男友，阿強心生不滿，於是以贈送手機為由，將小美的大女兒騙回家，以剪刀攻擊對方後，再動手性侵得逞。種種惡行讓4姊妹忍受不了，其中一人向學校老師訴苦，阿強泯滅人性的行為才被外界知道。台中地院檢察官偵結後將他起訴，並且求處30年重刑。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中男性侵女友的4名女兒共362次，宣告刑期超過2千年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

在審理的過程中，阿強全數認罪，台中地院法官考量他家境清寒等狀況，認為檢方求刑30年刑期過重，最後判阿強15年有期徒刑。

檢方對此不服、提起上訴。台中高分院法官認為，執行刑的上限原先是20年，不過2005年修正後提高到30年，以修正的理由來看，原先是要避免數罪併罰定應執行刑過輕，造成數罪中各罪的實質刑罰，與單一犯罪之刑罰差距過大，導致犯案件數多的人反而受到優待。

阿強一共犯了對未滿14歲女子犯強制性交而對被害人照相、錄影罪共45次，每罪判8年，又犯強制性交而對被害人照相、錄影罪共177次，每罪判7年10月，又犯對未滿14歲女子犯強制性交罪共139次，每罪判7年8月，加上成年人故意對少年犯傷害罪、強制性交罪，以違反其本人意願之方法使少年被製造與性相關、客觀上足以引起性慾或羞恥的電子訊號罪等罪嫌，宣告刑總和超過2千年。

高分院法官認定，由於阿強的宣告刑總和超過2千年，且各罪被害者都是未成年人，造成4名被害者終身苦痛，以侵害法益的加重、加乘效應來看，應該至少判處法定應執行刑規定之中重度刑，原判只有15年，只達修法後應執行刑上限的二分之一，尚有過輕，因此撤銷原判決，改判22年，全案仍可上訴。

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