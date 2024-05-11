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世新大學觀光系發動「拾光號」　兩岸巡迴返校慶祝畢展十週年

▲▼世新大學觀光系發動「拾光號」　兩岸巡迴返校慶祝畢展十週年。（圖／世新大學）

▲世新觀光系規劃組第十屆畢展「拾光號」巡迴兩岸後返校展出。

生活中心／綜合報導

世新大學觀光學系觀光規劃暨資源管理組畢業展覽今年邁入第十屆，畢展小組以鐵路列車為靈感，將展覽主題定名為「拾光號」，融合系所名稱與屆數，不僅受邀前往大陸姐妹校：福建師範大學、閩南師範大學、華僑大學、廈門理工學院、泉州師範學院等校展覽交流，並首次在台北萬華新富町文化市場舉行校外展。世新觀光畢展列車也在5月9至11日返回校內，除了展出今年畢業生的11組主題企劃與實習成果外，同時呈現過去十年來的畢展海報與特色內容，此外他們更號召歷屆校友為今年的畢業生錄製祝福影片，呼應主題「拾取光明」的美意。

世新大學校長陳清河特別出席校內展開幕式，現場更戴起列車長帽，為世新觀光系畢業生領航、獻上祝福，如同「拾光號」列車寓意，承載著希望、對未來的展望，積極的向人生下一站出發，鼓勵大家勇敢面對未來工作挑戰，提早加強AI數位能力，必能發揮四年所學，走出精彩的職業生涯。

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▲▼世新大學觀光系發動「拾光號」　兩岸巡迴返校慶祝畢展十週年。（圖／世新大學）

▲世新觀光系規劃組第十屆畢展「拾光號」參觀人潮。

畢展小組表示，展覽布置有如「拾光號」列車穿梭在兩邊都是高樓的都市中，車頭燈亮眼奪目，象徵畢業生眼中的光芒、抱著希望一路向前。這幾年以來，他們經歷過疫情考驗、世新師長的指導提點，一路的成長與難關，都讓世新觀光系規劃組的學生們，有了新的進步與新的蛻變，也藉此機會向眾人分享他們的學習成果。

世新觀光系規劃組第十屆畢展「拾光號」，展現出觀光規劃與行銷企劃專業人才的企圖心，11組團隊有的聚焦在基隆巷弄、貓空纜車、貢寮漁港、彰化二水、嘉義老屋、澎湖眷村與宜蘭露營地等地方休閒觀光事業，將特色景觀、在地產業結合，用知識再造台灣獨特的觀光資源。也有組別關注水域遊憩的安全資訊與推廣，建立「水域安全放心遊」資訊平台，期盼透過教育方式，讓民眾在水域遊憩時，玩得開心也玩得放心。

▲▼世新大學觀光系發動「拾光號」　兩岸巡迴返校慶祝畢展十週年。（圖／世新大學）

▲世新大學校長陳清河化身列車長為世新觀光系規劃組畢展「拾光號」致詞。

世新大學觀光學系培育學生具備觀光餐旅、旅遊、規劃之專業能力，透過專業課程、國內外實習與國際交流等學習活動，引領學生前瞻未來、蓄積職涯適應力，建構將來創新、創業、創意之觀光服務事業職涯競爭力，也鼓勵學生參與國考，往公部門相關領域發展。

擔任規劃組畢展指導老師的世新觀光系副教授簡博秀表示，畢展小組由畢業班級全員組成，特別著重於吸引觀展人流、社群推廣與實體活動控場等部分，讓學生結合理論與實務，鼓勵他們多思考、多想像、多涉獵、多觀察，並加以融會貫通，藉由實體活動訓練書寫及口語表達，也是培養優秀觀光產業管理人才的必經之路。
 

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