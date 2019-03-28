消除治安汙染源　淡水警分局辦「治安會報」凝聚共識

▲淡水警分局舉辦治安會報。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

為打造新北市安居樂業的生活環境，淡水警分局執行為期1個月的「安居三箭-『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，28日下午2時特別邀請轄區內的公家機關、各級學校、里長及民意代表，針對轄內治安、交通等問題提出討論，同時也在會中宣導近來民眾經常遭受詐騙的案例、安居緝毒精神及分局近期緝毒成效，強調面對犯罪問題絕對「零容忍」。

淡水警分局去年查緝毒品及打擊詐騙成效顯著，偵查隊長林立人特別在會中宣導新興毒品的態樣及詐騙集團最新的犯罪手法，希望藉由透過各級學校與民間力量協助警方擴大預防犯罪宣導的能量，共同來防止青年學子涉入刑案或因無知淪為車手、因好奇而染毒，以保護學子們能在安全的環境下成長、受教。

淡水警分局強調為消除「治安汙染源」，市長提出「安居三箭」，針對「治安、交安、公安」違法零容忍，其中緝毒為重點要務，要還給民眾安全、安居、安心的生活環境，因此將持續落實警政社區化，透過座談會討論的方式，建立平行的夥伴關係，希望藉由警、民雙方所建立起互信之基礎，共同來阻絕毒品入侵校園或社區。

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