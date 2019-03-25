狂搶訂單被轟賣台　韓國瑜回擊「扯後腿」：豬八戒賣不了人蔘果

記者蔡浩祥、吳奕靖、林姸君／深圳報導

高雄市長韓國瑜24日抵達深圳，高規格會見廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中；另深圳市台辦證實，韓國瑜25日預計下午4時30分與國台辦主任劉結一會見，韓、劉深圳合體。對此外界有許多聲浪直指「要賣農不賣身」，韓國瑜回應，「他豬八戒賣不了人蔘果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」

▲▼韓國瑜聯訪。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）



韓國瑜聯訪時表示，此趟很辛苦出來賣農產品、水產品，民進黨執政賣不出去，豬八戒賣不了人蔘果，現在蔬果要賣又批評，「我覺得我們的動機非常單純，誰能夠幫老百姓、基層民眾謀福利拚經濟，誰就超過我前面，後面沒有辦法幫忙改善的話，那就祝福就好。」

他指出，大家的眼睛是雪亮的，拚經濟拚這麼晚，相信大家都看在眼裡，每一個人都是非常疲憊的、全力在衝，「我們就是希望農民漁民生活改善，所以那些無聊的抹黑，對我來講非常的無聊而且沒有意義。」

針對與劉結一見面部分國人有疑慮，韓國瑜回應，見面時都會有官員陪同，因此不會有任何問題，即屬於情感方面的交流，同時也感謝劉主任對台灣的照顧。

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