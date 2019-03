肚上超長縫線！死老鼠體內器官全無　塞滿手機和毒品

▲死老鼠滿腹的違禁品。(圖/翻攝自推特/@BluSkills)



國際中心/綜合報導

英國囚犯運毒出奇招!當地政府26日表示,犯罪組織分子涉嫌將毒品、手機、充電器等違禁品塞入「死老鼠」體內,再將牠們從外牆扔至監獄內部給接應的囚犯。

據CNN報導,英國官員近日於西南部多塞特郡(Dorset)的馬許(Guys Marsh)監獄外巡邏時,發現了3隻死老鼠,而牠們的肚子上皆有著超級細長的縫線,便決定解剖調查。沒想到這些死老鼠的體內竟完全沒有器官,反倒塞滿了5支手機及充電器、3張SIM卡、捲菸紙、菸草及大麻等毒品。

監獄管理局表示,他們認為這些塞滿違禁品的死老鼠是被犯罪組織分子丟到監獄內,先由一名囚犯收集起來,再出售給其他需要的囚犯。當局補充,「我們一直都在試圖阻止手機這項違禁品的流動,因為擔心它會被用來造成更多的犯罪、恐嚇。」

Dead rats used to smuggle drugs into UK prison https://t.co/wasGkECs5p pic.twitter.com/fh9rq9CzTs