肚上超長縫線！死老鼠體內器官全無　塞滿手機和毒品

▲死老鼠滿腹的違禁品。（圖／翻攝自推特／@BluSkills）



國際中心／綜合報導

英國囚犯運毒出奇招！當地政府26日表示，犯罪組織分子涉嫌將毒品、手機、充電器等違禁品塞入「死老鼠」體內，再將牠們從外牆扔至監獄內部給接應的囚犯。

據CNN報導，英國官員近日於西南部多塞特郡（Dorset）的馬許（Guys Marsh）監獄外巡邏時，發現了3隻死老鼠，而牠們的肚子上皆有著超級細長的縫線，便決定解剖調查。沒想到這些死老鼠的體內竟完全沒有器官，反倒塞滿了5支手機及充電器、3張SIM卡、捲菸紙、菸草及大麻等毒品。

監獄管理局表示，他們認為這些塞滿違禁品的死老鼠是被犯罪組織分子丟到監獄內，先由一名囚犯收集起來，再出售給其他需要的囚犯。當局補充，「我們一直都在試圖阻止手機這項違禁品的流動，因為擔心它會被用來造成更多的犯罪、恐嚇。」

Dead rats used to smuggle drugs into UK prison https://t.co/wasGkECs5p pic.twitter.com/fh9rq9CzTs — The Munsif Daily (@themunsifdaily) 2019年3月25日

英國司法部政務次官史都華（Rory Stewart）表示，「這次事件顯示了罪犯們如何不擇手段地將違禁品運至監獄，更顯現出為什麼我們需要加強改善維安。」史都華更表示，「曾經有犯罪人士利用鴿子、網球來走私違禁品進監獄，但用死老鼠這招真的從來沒見過。」

報導中指出，截至2018年3月的12個月中，在英國和威爾斯的監獄發現了13119起毒品事件，比去年增加了近23％；手機也在2017至2018年增長了15％，達到1萬643起。