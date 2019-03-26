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社會 社會焦點 保障人權

高雄BMW撞傷女騎士　駕駛「雙手護外套」果然有鬼

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▲ 車禍現場意外逮到毒蟲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市保大迅雷警網戒護車禍現場，意外逮獲涉嫌持毒的欒姓男子。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

處理車禍案件竟然查獲到另一樁毒品案！3月25日晚上8點多，保安大隊迅雷中隊行經梓官大舍西路時接獲民眾攔車，表示有BMW撞傷機車女騎士，警方到現場戒護，並通知交通警察處理時，發覺有BMW副駕駛座男子來回穿梭現場，並以雙手護著外套衣物，警方又聞到他身上有異味，立刻上前詢問，他自知無法掩飾，便主動從他身上拿出毒品交給警方，坦承自己有吸毒！

▲保大抓毒蟲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市保大迅雷警網戒護車禍現場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高市保大指出，迅雷中隊深夜巡經梓官區大舍西路、南路口時，有眾半路攔警車，指前方發生汽、機車追撞事故，警方立刻上前協助，發現BMW車駕駛蔡男（26歲）和越籍新住民斐女機車擦撞，斐女倒地受傷。

保大通知救護車、交通組趕到處理，迅雷警組則在現場戒護，警方發現轎車上副駕駛座的男子下車後抱著肚子，護著口袋，形跡相當可疑，走近他時又聞到異味，立即叫住他，這名欒姓男子（27歲），自知無法掩藏，便主動自身上取出10小包小惡魔，二級毒品咖啡包重115.72公克，及三級毒品K他命1小包，重1.13公克。

▲保大抓毒蟲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲保大抓毒蟲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲保大抓毒蟲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲欒姓男子身上藏有毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

欒男無前科，他自稱是一名鐵工，但身上卻藏有這麼多毒品，還是逃不過員警的鷹眼，這名涉嫌持毒的欒姓男子，最後被依毒品危害防制條例案移送地檢署偵辦。

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關鍵字：保大迅雷中隊,毒品

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