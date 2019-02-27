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壽險業注意！宣告利率喊過頭　顧立雄要請來「喝咖啡」

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險公司每年資產以2兆速度暴增，但保險公司財務跟風險控管能力卻未提升。金管會主委顧立雄今天(27日)受訪公開警告各家壽險公司，將加強檢查各家公司宣告利率是否喊過頭、做價格競爭，若有過高情況，會請保險公司到金管會「喝咖啡」好好溝通。

今天立委曾銘宗在立法院財委會上指出，壽險公司資產每年平均以2兆元的速度增長，但財務跟風險管理能力並未相對提高，金管會因應要趕緊研議措施。

顧立雄表示，針對現在壽險業資產淨值比過低、財務槓桿過高的情況，正在請保發中心研議將淨值比作為預警指標，若淨值比低於一個程度或是槓桿比過高到一個程度，就要請壽險公司增資，預計3個月內會提出方案。另外，也會特別注意壽險公司競相提高保單宣告利率的情況。

保險局局長施瓊華也補充，會要求壽險公司加強商品結構管理，尤其是在負債部分，保險公司要注意風險管控；商品銷售上，會要求保險公司兼顧消費者權益，針對壽險公司銷售傳統保單與外幣保單的比例，也會進行管控。

但因為現在壽險業匯損過高，各家公司開始要多賣外幣保單。顧立雄會中受訪表示：「我沒有反對增加外幣保單，特別是美元保單。」他認為，還是有些外幣波動很大，如果說保戶是買美元，那當然給保戶是美元，沒有匯損問題，長期來看，美元相對其他外幣像是一個保值的資產，消費者持有美元的信心度是夠的。

而目前壽險約90%資產是美元，這部分會有一個問題，持有的美元資產在保險公司每一次的評價都會波動，所以在會計上損益就會失衡，壽險公司要回到平衡的狀態，就要做避險讓損益失衡狀況不要這麼明顯。事實上如果長期來看，美元市場波動沒有那麼大，所以壽險公司會覺得一直花錢去做美元避險，花費很高，目的是為了會計上的損益平衡。

要無限制放寬外幣保單限額嗎？顧立雄明確說：「這不可能，不會無限制開放。」有去了解過各家壽險公司，目前外幣保單銷售限額都還沒有到頂，暫時不考慮這個問題。但現在要比較重視是宣告利率過高的情況，各家保險公司過度喊高回報率，吸收保費收入讓資產以每年2兆元持續擴增，再去過渡進行一些具有高風險的投資，不是一個健全經營之道。

顧立雄警告各壽險公司要注意兩項：第一，不可以承諾保戶過高的宣告利率，現在保險局要加強這部份檢查，若有過高情況，會請保險公司來溝通「喝咖啡」，「你保險公司回報率怎麼設？你的回報你能確保嗎？保險公司收那麼多資金，每年2兆多在成長，保險公司要怎麼操作？」這些都會去了解。

第二，美元保單適度的增加，保險公司不用去負擔匯損，可是保險公司必須要注意整個資產風險配置，過高去吸收美元資產，不是一個健全經營，若保險公司沒有許諾過高報酬的情況之下，在某種程度範圍美元保單也可能會研議放寬。

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