保險局緊盯宣告利率　國泰人壽帶頭喊降

▲ 國泰金總經理李長庚。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

為了控制壽險業海外比重、匯損過高的情況，保險局決定從源頭開始控管，緊盯各壽險公司的宣告利率。國泰金總經理李長庚今天(25日)受訪表示：「我們一定會降(宣告利率)！」帶頭率先表態降宣告利率。

金管會主委顧立雄日前表示，國人放在銀行定存利率不高情況，保險公司以高投報率吸引民眾資金流入，但保險公司提供高投報率，就必須去海外尋求高投報率的投資標的，連帶匯兌跟避險成本就會增加。決定從源頭管控起，保險業者在招攬商品時，定價要做詳細了解，特別是利變型保單宣告利率過高的情況。保險局已經找幾家壽險公司來「道德勸說」。

今年多家壽險公司有提高躉繳美元利變保單的宣告利率，包括國泰人壽、新光人壽、中國人壽都拉高到4%以上，富邦人壽也拉高到3.97%。

面對保險局緊盯宣告利率，國泰金總經理李長庚今天表態：「我們一定會降！」4月一定會調降美元利變型壽險的宣告利率，而新台幣利變型保單，國泰人壽本來就比其他壽險公司少10幾個百分點。

另外，針對其他壽險公司被金管會點名，投資單一檔債券ETF集中度過高，恐操縱配息的疑慮。李長庚表示，目前國壽投資債券ETF約700億左右，比重還不算太高。至於操縱損益，基金公司只要將合約透明揭露清楚，以國壽來說，就是依照合約的時間點配息，跟一般投資人相同，如此就不會有操縱損益的問題出現。