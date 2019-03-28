一起來挑張世界級畫作吧，孩子──台北新藝術博覽會的美學教育野心

邁入第九屆台北新藝術博覽會（以下簡稱「台北新藝博」），在國際間已然打響名號並獲得肯定。2019年，在收到的81 國 4,262 件作品中，不僅滿載各國國寶級、國際獎項殺手級藝術家創作，連巴西廣告才子、唐卡冠軍，甚至不丹及象牙海岸藝術家都來了！

巴西廣告才子Juca Maximo的震撼作品〈消失的臉〉，欲表達人要補足缺失的一塊，才能真正擁有屬於自己的臉。

負責與藝術家聯繫的顏曉萍認為，這屆作品有幾項共通點：一是動物增多，尤其顯見於雕塑上，並且，在心靈思想的表現上也更為深刻，許多看似單純的風景靜物，多有其隱含的層次與意涵。

象牙海岸藝術家Kouassi Yao Georges的〈引人注目〉，以溫柔樸質的可可色，畫出人以不同面展現自己，成為獨特的矚目存在，隱含非洲民族多姿的面貌，傳達出民族意識。

走一圈預展，能看到印度濕婆、埃及諸神、唐卡佛像、阿彌陀佛宮殿、北奧賽梯聖母、希臘神話等等傳說，也能看到尼泊爾燦煌豐收的稻穗、緬甸抱著古老圖騰陶罐的皇族少女、魔幻寫實的義大利上流宮廷形象……這些夢想或未曾想過的地方，都能在台北新藝博看到，在世界不同地方，如各式珠寶般的璀璨藝術表現。

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