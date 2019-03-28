第一種合成的彩色顏料「埃及藍」　從藍色看見古埃及到近代科學

藍色與地球上最大的兩個自然特徵有關：天空和海洋。但情況並非總是如此，一些科學家認為，最早的人類實際上是色盲，只能識別黑色，白色，紅色，後來只能識別黃色和綠色。

因此，沒有藍色概念的早期人類根本無法形容它。這甚至反映在古代文學中，例如荷馬在「Odyssey奧德賽」中將海洋描述為「wine-red sea.（葡萄酒般的紅海）」。

藍色最初由古埃及人製作，他們研究出如何製作用於裝飾藝術的永久性顏料。在接下來的6000年裡，藍色不斷發展，世界上的藝術大師甚至使用某些顏料來製作一些最著名的藝術作品。

Egyptian Blue埃及藍

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Egyptian Juglet, ca. 1750–1640 B.C. (Photo: Met Museum, Rogers Fund and Edward S. Harkness Gift, 1922. (CC0 1.0))

我們要感謝古代埃及人發明的一長串事情，其中​之一就是藍色。被認為是第一種合成的彩色顏料，埃及藍（也稱為cuprorivaite）創建於公元前2200年左右。它是由磨碎的石灰石與沙子和含銅礦物（如藍銅礦或孔雀石）混合而成，然後被加熱在1470和1650°F之間，產生出不透明的藍色玻璃。之後將其粉碎並與蛋白質等增稠劑混合，便形成持久的油漆或釉料。

埃及人非常尊重這種色調，並用它來繪製陶瓷，雕像，甚至裝飾法老的墳墓。這種顏色在整個羅馬帝國時期仍然很受歡迎，一直使用到希臘 – 羅馬時期（公元前332年 – 公元395年）結束後，新的色彩生產方法才開始發展。

Figure of a Lion. ca. 1981–1640 B.C. (Photo: Met Museum, Rogers Fund and Edward S. Harkness Gift, 1922. (CC0 1.0))

令人微笑的事實： 2006年，科學家發現埃及藍在螢光燈下會發光，這表示顏料會發出紅外輻射，這項發現使歷史學家更容易識別古代文物的顏色。

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