都是韓國瑜惹的禍？NCC開罰中天百萬　TVBS、中視也需改進

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日前才被行政院長蘇貞昌批評「什麼都不管」的國家通訊傳播委員會（NCC），27日針對電視新聞所謂未求證、不實報導，一口氣對四家電視台新聞內容做出處分，巧合的是與韓國瑜相關的新聞受罰機率高！其中中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2則報導合計破罰100萬元；TVBS、中視綜合台遭要求改進。這可說是NCC成立13年來，極其罕見的以因查證不實、違反公平原則，大規模對新聞內容開罰。



▲行政院長蘇貞昌日前針對NCC處理假新聞說了重話，「什麼都不管」。（圖／翻攝蘇貞昌LINE群組）



NCC發言人翁柏宗表示，之所以處份中天電視，主要是中天違反該電視台自行提出的營運計畫，其中有關製播標準、公平原則都沒有落實，且該台內部的新聞倫理委員會曾提出「新聞內控失靈」等意見，中天也沒有做出改善。顯與中天電視公司所定自律規範未合，並涉損害民眾視聽權益、而有營運不當之虞。



NCC27日共對中天新聞台的內容做出了三個處罰，合計罰款100萬，一個發函改進。分別是：



一、中天新聞台「中天晨報」節目，108年2月28日「百美超商簽約顯破局 靠李佳芬“一句話”神助攻」新聞中，次新聞標題出現「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」。裁處60萬元。



二、中天新聞台整點新聞報導節目，於108.2.18 (一) 12:00~13:00、18:00~19:00播出同一則新聞「異相？！三市長合體 天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」」。裁處40萬元。



三、中天新聞台「奧斯卡登場 女神卡卡“10億黃鑽”走紅毯」新聞報導，108年2月25日12時54分許，主播導言有提及：「在韓流助攻之下，最佳動畫短片“包子“也把小金人抱回家」。NCC發函改進。



▲中天新聞「鳳凰展翅」報導遭NCC罰款（圖／NCC提供）



NCC指出，除了上述的處分案，近期也有民眾申訴中天新聞台報導特定政治人物比例過多，NCC為了解中天新聞台於選後相關報導是否有內容過於集中某特定政治人物致有違公平原則，特別以標題及一層類目是否出現特定政治人物姓名及播放時間，先針對2月11日至17日12時至13時、19時至20時新聞進行簡易分析發現，新聞標題出現特定政治人物姓名秒數比率以2月16日晚間最高，達56.7%；新聞標題出現特定政治人物姓名則數比率以2/14的50%最高，至於晚間新聞每日新聞標題出現特定政治人物姓名則數比率都超過30%。經國家通訊傳播委員會委員會議討論，認相關製播行為與其自律規範未合，顯見自律失能，已涉損及視聽權益，致有營運不當之情事。



NCC27日也因此依衛星廣播電視法第43條第2項規定為必要之改正措施，做成以下決議：查中天新聞台未落實新聞內控及自律機制，已違反衛廣法第43條規定有損害觀眾權益，致有營運不當之情事，依衛廣法第43條第2項規定，請該台為以下之改正措施。



(一)請於文到1個月內補實具適格性之新聞部各階層人力(包括新聞部總監等)、並落實104年換照附款有關「獨立審查人」之聘用時程、專業條件及工作職掌，落實獨立審查人制度等要求。同時就相關部門之組織層級，職責關係，決策模式及責任歸屬提出說明。



(二)請於文到1個月內針對中天新聞台新聞節目(含新聞報導、新聞評論)之新聞採訪、編審、製播等自律規範與內控機制，及應如何落實事實查證及公平原則，提出檢討並提出改善報告及教育訓練計畫。



(三)請於文到1個月內檢討倫理委員會組成委員新聞專業背景委員是否足夠，並檢討落實倫理委員會決議之具體做法。



(四) 如屆期若未改正或履行前述義務，將依衛廣法第61條第1項第6款之規定，處以罰鍰，必要時並命其撤換新聞部主管。





▲中天新聞「大使盯場」遭NCC處罰（圖／NCC提供）



除了中天新聞台的處分，NCC27日同時也對TVBS、中視綜合台、東森新聞台的新聞內容做出發函改正處分，其中TVBS、中視新聞也是因為與韓國瑜有關的新聞。分別是：



TVBS新聞台「午間12、13新聞」，於107年11月27日12時0分許所播韓國瑜招商新聞提及企業挺韓、加碼投資高雄等內容。

中視綜合台新聞報導」108年2月25日12時40分許，主播導言提及：「在韓流助攻之下，最佳動畫短片“包子“也把小金人給抱回家」。



▲中天新聞討論遭NCC處罰案（圖／翻攝中天YouTube畫面）

中天新聞獲知被處罰後，27日立即發表五大聲明，表達無法接受NCC的處分，將尋求行政救濟。

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以下是中天新聞的聲明：

一、 讓台灣民眾得以過更好的生活，是中天新聞台秉持的宗旨，一切有利此宗旨的人與事，中天新聞台均樂於報導。

二、 韓國瑜市長自上任以來，一再聲明全力拼經濟，中天新聞台站在鼓勵與監督的角度，對其施政作為進行報導。

三、 從相關收視率調查數據得知，中天新聞台就相關議題之報導，實獲各年齡層民眾的支持與認同，亦可同時反映本台秉持的宗旨亦獲得大多數民眾的支持。

四、 又謹此敬告媒體同業，對於有關本台相關新聞之報導，請務必向本台進行查證，否則若因此造成本台權益之損害，本台定將依法捍衛自身之權益。

五、 就今日國家通訊傳播委員會對於本台之新聞報導內容認定違反衛廣法ㄧ事，本台對其認事用法實無法認同，就該等案件，本台業已多次向該會進行剴切之陳述說明，對該處分，本台將即尋行政救濟途徑維護合法權益。



NCC指出，TVBS多年前曾因為「周政保亮槍事件」，遭NCC重罰TVBS、TVBS-N各100萬元，也要求TVBS撤換當時的總經理李濤。NCC對不當新聞內容做出處分並非第一次，也並非只針對中天。