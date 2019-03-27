收視率證明報導獲觀眾支持！中天行政救濟抗NCC重罰



▲高雄市長韓國瑜新聞播太多讓中天新聞挨罰？（圖／記者吳奕靖攝）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞因違反營運計畫、製播標準，且「新聞內控失靈」，27日遭NCC重罰100萬元，且要求一個月內要完成「補實具適格性之新聞部各階層人力」等四大改正措施。對此，中天電視表示，從相關收視率調查數據得知，中天新聞台就相關議題之報導，獲各年齡層民眾支持與認同，對NCC認事用無法認同，將尋行政救濟途徑維護合法權益。



以下是中天發表的五大聲明：

一、 讓台灣民眾得以過更好的生活，是中天新聞台秉持的宗旨，一切有利此宗旨的人與事，中天新聞台均樂於報導。



二、 韓國瑜市長自上任以來，一再聲明全力拼經濟，中天新聞台站在鼓勵與監督的角度，對其施政作為進行報導。



三、 從相關收視率調查數據得知，中天新聞台就相關議題之報導，實獲各年齡層民眾的支持與認同，亦可同時反映本台秉持的宗旨亦獲得大多數民眾的支持。



四、 又謹此敬告媒體同業，對於有關本台相關新聞之報導，請務必向本台進行查證，否則若因此造成本台權益之損害，本台定將依法捍衛自身之權益。



五、 就今日國家通訊傳播委員會對於本台之新聞報導內容認定違反衛廣法ㄧ事，本台對其認事用法實無法認同，就該等案件，本台業已多次向該會進行剴切之陳述說明，對該處分，本台將即尋行政救濟途徑維護合法權益。