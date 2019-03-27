NCC鐵了心！不只中天　TVBS、中視、東森新聞也被罰



▲中天新聞「鳳凰展翅」報導遭NCC罰款（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)27日對新聞台播出的內容「下重手」開罰，除了中天新聞的2則報導各被罰了60萬、40萬是最多，其實還有TVBS「午間12、13新聞」、中視綜合台新聞，都因為報導韓國瑜相關新聞被認為不當，遭NCC發函要求改進！



NCC27日舉行的第848次委員會議，針對電視台內容審議共做出了九個處份案，其中第一、第二、第三案是廣告違規案，第四~第九案，共有六案都是新聞內容出問題，這也是NCC成立以來，罕見的對新聞內容做檢查與處罰。



九個處罰案中，就有五個是跟韓國瑜有關，分別是中天新聞三個(第五、七、九案)TVBS一個(第四案)、中視綜合台一個(第六案)。



以下就是NCC27日舉行的第848次委員會議九個處份案：



一、台視、中視、ANIMAX、TVBS、TVBS新聞台、三立都會台、東森綜合台、東森電影台、東森洋片台、中天娛樂台、中天新聞台，播出「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」廣告

108年2月1日至2月5日 上揭電視台所播出之「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」廣告內容出現特寫動漫女性角色的胸部晃動，又搭配「瑪奇回奶了～」、「大奶姊姊回奶了～」等字眼和配音。 廣播電視法第21條第2款及衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定



決議:台視、中視裁處20萬元。TVBS、TVBS新聞台、三立都會台、東森綜合台、東森電影台、東森洋片台、中天娛樂台、中天新聞台、ANIMAX 裁處20萬元。



▲瑪奇夢想生活電視廣告內容遭NCC開罰（圖／NCC提供）

二、衛視中文台、FOX MOVIES、衛視電影台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台播出「瑪奇夢想生活手遊-娜歐修改篇10」廣告

108年2月1日至2月5日 上揭頻道所播「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」廣告內容出現動漫女子胸部晃動之特寫畫面(經馬賽克處理)，並搭配「瑪奇回來了～」、「回來了～」之字幕，以及「瑪奇回奶了～」、「大奶姊姊回奶了」等配音。

決議:發函改進

三、民視無線台「大時代」節目

108年1月16 日 22:26、1月17日 21:42 劇中人物若蘭遭歹徒尾隨性侵情節，畫面出現若蘭被摀住口鼻、強迫拉扯等隱含遭強暴意涵之內容，經民眾反映涉性暴力等不當內容。

決議:發函改進

四、TVBS新聞台「午間12、13新聞」

107年11月27日 12:00 - 14:00 TVBS新聞台107年11月27日12時0分許所播韓國瑜招商新聞提及企業挺韓、加碼投資高雄等內容。

決議:發函改進

五、中天新聞台「奧斯卡登場 女神卡卡“10億黃鑽”走紅毯」新聞報導

108年2月25日12時54分許

1.主播導言有提及：「在韓流助攻之下，最佳動畫短片“包子“也把小金人抱回家」。

2.新聞報導中亦出現：「“韓流”發威助攻!“包子”奪奧斯卡最佳動畫短片」之次新聞標題，記者旁白則提及：韓國瑜被酸土包子，他高EQ接招，讓話題延燒，現在就連好萊塢都瘋包子，因為動畫短篇包子奪下奧斯卡，土包子也鍍金肯定讓話題持續延燒。

決議:發函改進

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六、中視綜合台「大贏家“幸福綠皮書”奪最佳影片、男配角、原創劇本 」新聞報導

108年2月25日12時40分許

1.主播導言提及：「在韓流助攻之下，最佳動畫短片“包子“也把小金人給抱回家」。

2.新聞報導中亦出現：「“韓流”發威助攻!“包子”奪奧斯卡最佳動畫短片」之次新聞標題，記者旁白則提及：韓國瑜被酸土包子，他高EQ接招，讓話題延燒，現在就連好萊塢都瘋包子，因為動畫短篇包子奪下奧斯卡，土包子也鍍金肯定讓話題持續發酵。

決議:發函改進



▲中天新聞「大使盯場」報導被罰（圖／NCC提供）

七、中天新聞台「中天晨報」節目

108年2月28日8時11分

1.中天新聞台108年2月28日8時11分報導「百美超商簽約顯破局 靠李佳芬“一句話”神助攻」新聞中，次新聞標題出現「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」。

2.記者旁白時提及「…，和樂融融的簽約典禮上，卻出現有人來盯場，新加坡大使與代表處同仁沒跟現場嘉賓熱烈談天，倒是電話響不停傳訊息，大使手機仔細一看訊息上正傳話，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導，儘管中央強調全力協助高雄市政府，但是這樣的舉動也不禁讓外界多加聯想，到底是協助談生意，還是來盯場?」。 衛星廣播電視法第27條第3項第4款

決議:裁處60萬元

八、東森新聞台播出整點新聞

108.2.11 (一) 19：20~19：22

1.東森新聞台於108年2月11日19：20~19：22許播報「華航機師罷工事件」，標題：「買單程機票返紐約 旅客:不知華航賠多少｣、「補償有條件 乘客衍生交通費退換票無額外補償」、「散客補償上限250美元 滯留國外食宿交通收據核銷」

2.接獲民眾陳情內容略以：民眾陳情表示受訪者Ada Chu小姐受訪時有表示支持罷工行動，但東森新聞實際播出畫面時並無提到相關內容，刻意剪接扭曲受訪民眾原意，有報導內容不實等相關意見。

決議:發函改進

九、中天新聞台新聞報導節目

108.2.18 (一) 12:00~13:00、18:00-19:00

1.新聞報導內容涉及怪力亂神，以荒誕不實的民俗說詞造神來影響選情。

2.新聞標題「異相？！三市長合體 天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」，內容以戲劇化、不客觀、不中立之用字與口吻，把特定政治人物與宗教結合，企圖神化政治人物，誤導閱聽眾，除了新聞內容不經查證外，也引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說做結合。 衛廣法第27條第3項第3、4款

決議:裁處40萬元