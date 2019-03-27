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中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導破紀錄罰100萬

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▲▼中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC破紀錄罰100萬（圖／NCC提供）
▲中天新聞「大使盯場」報導（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）27日對中天新聞台單一頻道做出7種處分，不只創下紀錄，其中更包含2則報導共100萬元的罰款，都是政府機講對「新聞內容」做懲處的空前紀錄！

NCC所做的罰款處份主要是針對以下二則報導：

一、中天新聞台「中天晨報」節目於108年2月28日8時11分的「百美超商簽約顯破局 靠李佳芬“一句話”神助攻」新聞中，次新聞標題出現「協助?盯場?直擊星國大使忙碌低頭回報」。

記者在旁白時提及「…，和樂融融的簽約典禮上，卻出現有人來盯場，新加坡大使與代表處同仁沒跟現場嘉賓熱烈談天，倒是電話響不停傳訊息，大使手機仔細一看訊息上正傳話，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導，儘管中央強調全力協助高雄市政府，但是這樣的舉動也不禁讓外界多加聯想，到底是協助談生意，還是來盯場?」。

NCC認為違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款，決議裁處60萬元

▲▼中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC破紀錄罰100萬（圖／NCC提供）
▲中天新聞「鳳凰展翅」報導（圖／NCC提供）

二、中天新聞台整點新聞報導節目，於108.2.18 (一) 12:00~13:00、18:00~19:00播出同一則新聞「異相？！三市長合體　天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」」

NCC認為有2大問題

1.新聞報導內容涉及怪力亂神，以荒誕不實的民俗說詞造神來影響選情。

2.新聞標題「異相？！三市長合體　天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」，內容以戲劇化、不客觀、不中立之用字與口吻，把特定政治人物與宗教結合，企圖神化政治人物，誤導閱聽眾，除了新聞內容不經查證外，也引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說做結合。

NCC認為違反衛廣法第27條第3項第3、4款，決議裁處40萬元

 

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