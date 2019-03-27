旅客氣喘+狂嘔　東航上海飛倫敦班機「空中放油39噸」轉降北京

▲東方航空一架從上海飛往倫敦的班機27日下午轉降北京。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

中國東方航東一架從上海飛往倫敦的班機，今天（27日）下午突然折返備降北京首都國際機場。東航回應表示，因機上一名旅客有心跳加快、氣喘嚴重、嘔吐不止等症狀，由於執行國際航班的飛機載油較多，為確保安全著陸，機組空中放油39噸後，該班機已於17時15分安全降落，乘客送醫後無礙。

▲東方航空班機轉降北京。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，東航一架編號MU551的班機今天下午13時27分從上海起飛，準備飛往英國倫敦，沒想到過沒多久該班機就驚傳轉降北京。東航表示，航班在飛行途中，一名旅客突然身體不適，並伴有心跳加快、氣喘嚴重、嘔吐不止等症狀，機組員第一時間將旅客轉移到商務艙平躺休息，並透過機上廣播找到兩名醫生共同參與救治。

東航稱，當時航班剛飛過國境線，由於旅客身體狀況不穩定，本著生命至上的原則，機組決定就近折返備降北京。據飛行數據顯示，該班機在北京時間27日13時27分由上海浦東機場1號航廈起飛，目的地是倫敦希斯洛機場4號航廈，不過降落時間最後改為「待定」，並備降北京。

由於執行國際航班的飛機載油較多，自身較重，為確保安全著陸，機組執行放油程式，在空中放油39噸，並通知北京首都國際機場做好救治準備。剛班機在北京時間17時15分安全降落後，東航工作人員隨即陪同發病的旅客前往醫院接受治療，旅客目前無大礙。