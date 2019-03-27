東吳精算中心很威　新壽贊助540萬還加碼每年100萬獎學金搶才

▲新光人壽邀請畢業東吳大學的現職員工回母校，共同見證產學簽約儀式。（圖／新光人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

新光人壽今天宣布贊助540萬元與東吳大學「精算大數據研究中心」經費之外，每年還將提供100萬獎學金設置「新光精算師養成護照」，鼓勵學生通過美國壽險精算師證照考試，共同實踐人才培育。而南山人壽去年10月也宣布贊助540萬元予該中心。

台灣人壽則是為了加速數位化發展，除成立Edge數位實驗室，日前也宣布與國立高雄科技大學建工校區簽署合作備忘錄，計畫整合人工智慧、保險金融的創新服務，提供學生金融實習、教學參觀與產學合作，開發出AI機器人財富管理研發平台，以解決金融市場資訊不對稱與金融商品理財安全性問題，加速人工智慧技術運用於市場資訊、投資管理、保險、理賠、醫療智慧應用及金融大數據分析等領域。

▼台灣人壽總經理莊中慶（右）與國立高雄科技大學校長楊慶煜簽訂合作備忘錄。（圖／台灣人壽提供）

新光人壽表示，540萬元贊助研究經費將於每年撥款180萬，連續3年予東吳大學財務工程與精算數學系「精算大數據研究中心」，協助創新開發研究能量之外，透過此次合作將有助建置企業風險管理系統，並因應國際會計準則IFRS17、清償能力評估等制度接軌，每年依新壽需求，透過保險大數據分析開發創新型態保險商品，積極解決未來公司經營管理需求。

東吳大學「精算大數據研究中心」

2018年9月成立，推動國內外以財務工程、保險精算及大數據分析的產業學術合作，初期以健康保險、投資型人壽保險及年金商品、保險業財務及清償能力分析等項目為主，未來則整合金融科技、人工智能等研究發展目標。