國台辦送觀光大禮包　韓國瑜：高雄做好準備「遊客越多越好」

▲韓國瑜參訪廈門海滄自動化碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅、陳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

韓國瑜訪陸行程還未結束，國台辦就送上「大禮包」，表示深圳將為高雄青年提供就業機會，廈門也會組織8000遊客赴高雄旅遊，並推動廈門、高雄開通郵輪航班。《ETtoday新聞雲》記者27日下午在廈門海滄碼頭向韓國瑜提到此事，他表示，不論來多少遊客，高雄都會做好準備，讓大家喜歡上高雄，此外，也非常歡迎大家來高雄招聘。

國台辦發言人安峰山27日上午在例行記者會提到，韓國瑜的城市交流參訪在各方面取得成果說明在堅持「九二共識」基礎上，兩岸城市交流的合作前景廣闊，未來將加強與高雄的交流合作，「旅遊合作方面，深圳、廈門市將按市場化機制運作，鼓勵旅行社組織遊客前往高雄旅遊，廈門近期將組織8000名遊客分批赴高雄旅遊，並儘快推動開通廈門至高雄的郵輪航班。」

對此，韓國瑜指出，不管來多少遊客，站在高雄的立場，就是把硬體、軟體都準備好，讓所有來到高雄觀光旅遊的外賓能喜歡上高雄，「沒有來過的，會想要來，離開了的，會懷念。開餐廳的不怕肚子大，來越多觀光客，我們越歡迎，回去之後，一定自我要求，呈現觀光元素最美好的一面。」

就業、文教方面，深圳將每年為高雄提供200個青年實習、就業崗位，深圳職業技術學院每年為高雄提供20個就讀學生指標；廈門航空今年也將再次赴台招聘200名空乘人員，其中100人定向到高雄招聘。

對此，韓國瑜回應，廈門航空若要來高雄招募空服員，高雄非常歡迎，但這個是經濟市場決定的，高雄很感謝。

▼韓國瑜在海滄碼頭回答記者問題。