自殺不成引氣爆！引瓦斯外洩點打火機　全身50%2度灼傷

▲龍男因心情鬱悶想不開，在自宅廚房中將瓦斯管拔掉、點燃打火機準備自殺，意外引發瓦斯氣爆。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名想自殺的龍男在家中故意使瓦斯外洩再點燃打火機，瀰漫的煤氣遇火花瞬間引起氣爆，龍男自己也遭嚴重灼傷。經鑑識人員調查發現，將結果移送偵查，檢方依漏溢煤氣致生公共危險及故意以煤氣炸燬及放火燒毀現住建築物未遂等罪嫌起訴。

新竹縣1名龍姓男子，2017年9月間，因心情鬱悶想不開，在自宅廚房中將瓦斯管拔掉、點燃打火機準備自殺，卻意外引發瓦斯氣爆，導致廚房窗戶玻璃 破裂、天花板掉落，自已全身也遭受50%的2度燒燙傷，被送醫搶救。

消防局火調科鑑識人員經鑑定發現，氣爆現場遭龍男刻意拔除瓦斯管後，再以打火機點香菸才造成氣爆現象，因此將調查結果移送警方偵辦。龍男經過長庚醫院1年多的燒燙傷治療才痊癒，他也向檢警坦承自已想自殺，不想活了，才放瓦斯準備自盡，沒想到不但死不成還造成氣爆。

檢方認為龍男涉案重大，依漏溢煤氣致生公共危險及故意以煤氣炸燬及放火燒毀現住建築物未遂等罪嫌起訴，不過檢方建請法官考量龍男無其他前科，犯案動機是厭世企圖自殺，而非加害他人，犯罪產生的危害尚輕，建請法官從輕量刑。

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