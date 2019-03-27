蔡英文：過去總統都說要改革　只有我最「憨膽」

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統蔡英文於夏威夷26日晚間舉行僑宴時表示，所有總統都說要改革，但只有她最「憨膽」，推動年改、社會安全網、經濟轉型等，而過去依賴大陸是出路，現在開拓更多元市場，並信心喊話，只要她擔任總統一天，絕不接受大陸對台的一國兩制。

蔡英文在夏威夷舉行僑宴，席開超過30桌，現場氣氛相當熱絡，除了美國在台協會主席莫健、前主席薄瑞光、夏威夷州眾議院議長Scott Saiki、夏威夷州參議會多數黨領袖Kalani English等人都出席。

▼蔡英文在夏威夷舉行僑宴。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在致詞時說，過去所有總統都說要改革，但只有她最「憨膽」，推動年金改革、社會安全網、經濟轉型與能源發展，過去也依賴中國大陸出路，現在有多元市場，現在大陸觀光客雖然減少，但外國觀光客更多。

蔡英文表示，有些人說要依賴大陸市場，但台灣現在的表現比依賴單一市場好得多，「而且這些地方沒有人給我們政治框架。」她進一步說，中國國家主席習近平提出一國兩制方案，對台壓力越來越強，但只要她擔任總統一天，絕不會接受大陸對台的一國兩制。

至於在台美關係上，蔡英文強調，這並不會受到外在的壓力而屈服，是可以信賴的夥伴，而台灣也願意為印太地區做更多貢獻，也呼籲大家要對台灣有信心。