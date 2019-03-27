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林靜儀怒「再投國民黨就不生小孩」　網灌爆臉書：投民進黨就生小孩嗎？

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 ▲行政院長賴清德,法務部長邱太三,衛福部長陳時中,立委林靜儀,立委賴士葆▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委林靜儀26日在臉書呼籲民眾，如果遭到長輩催生，可以回應「再投國民黨，就不生小孩」。而這樣的說法在網路上引起一番爭論，有網友砲轟「投民進黨就生小孩嗎？」

林靜儀在文中表示，從去年11月24日之後，台灣內部不斷有更強的力量，要把台灣主權拉到中國手中，看不到事實的新聞，滿滿造神的輿論，大張旗鼓進入中國統戰單位卻未完整公開的對話內容，不知道孩子是否會喪失曾經擁有過的自由民主，或活在上臉書得翻牆、因為某些言論而被消失，沒有言論自由的國家裡，這樣的氛圍，最好有人會安心生小孩。

林靜儀認為，正常的民主國家，政黨之間的競爭，應該是對於政策立場的不同，或關注價值的差異，而台灣雖然制度上是民主國家的政黨政治，但是卻有著「極力要把這個民主國家帶去給極權國家併吞」的政黨；不是要簽會帶來侵略的協議，就是要搞消滅國家經濟主權的自經區，甚至還支持「只有一個中國，而且台灣是中國的一部分」的一國兩制，還不斷跟人民說「跟著極權國家，我們會吃比較飽」。

林靜儀在文末直接點名國民黨，指責國民黨傾全力與中國合作，用各種方式把台灣鎖進中國，這個國家誰敢生小孩？該文的標題也直接呼籲被長輩催生的民眾，直接向他們說「再投國民黨，就不生小孩」。

▲▼網友灌爆林靜儀臉書。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲網友灌爆林靜儀臉書。（圖／翻攝林靜儀臉書，下同）

林靜儀這篇臉書貼文在網路掀起討論，有網友在批踢踢批評，「她的言論很傷害不孕症患者，尤其是女性，虧她還醫界出來的，一點道德都沒有」、「已經從幹話變成瘋話了」、「真低能，乾脆都別生吧」。

▲▼網友灌爆林靜儀臉書。（圖／翻攝林靜儀臉書）

也有網友諷刺，「民進黨神邏輯哈哈哈哈哈哈哈哈」、「不要笑死人22k買不起房最真，民進黨牽拖真的是高手到我會怕」、「就問你生育率最低的現在是誰執政！？說別人前先照照鏡子的自己吧」、「這是親情勒索吧！」、「再投民進黨你就養不起小孩」。

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關鍵字：林靜儀,民進黨,國民黨

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