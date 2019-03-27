就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

▲​陽明與交大通過合校意向書。（圖／校方提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學分別於今日及上周召開校務會議，通過「國立陽明大學與國立交通大學合校意向書」，後續將陳報教育部，表達合校願景與規劃方向，以作為後續合校計畫之基礎。

陽明大學指出，兩校在今年初成立合校工作委員會，納入學生與教師代表，並於2月14日與3月14日召開會議，確定合校意向書，合校意向書能獲得兩校校務代表支持，是兩校師生、校友等全體成員共同努力的結果，合校工作委員會後續仍會秉持民主、透明、公開原則，持續朝合校目標努力。

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▲兩校期望未來10年內讓「國立陽明交通大學」能成為亞洲數位生醫的先驅。（圖／國立交通大學提供）

陽明大學進一步指出，合校是一件複雜冗長的過程，包含啟動合校、選擇及回應議約對象、完成兩校議約、通過合校計畫、教育部審核五步驟，仍否成功仍是未定數。目前正處於兩校議約階段，合校工作委員會將以教育部針對意向書的建議，繼續議約以期儘速完成合校計畫書。

陽明大學表示，合校意向書納入學生與教職員工權益之保障，同時揭櫫合校後願景，期望未來十年內「國立陽明交通大學」能成為亞洲數位生醫的先驅，培育諾貝爾獎得主與數家獨角獸級電子生醫產業，並在學術單位維持現狀的前提下，先行初步盤點兩校行政組織架構，以利未來行政組織之調整。