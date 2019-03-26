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台大校長遴選檢討報告「昨天到期！」　教育部下班前未收到

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▲▼教育部。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲教育部。（圖／翻攝自GoogleMap）

生活中心／綜合報導

台大校長遴選爭議並沒有因為管中閔上台而落幕，前教育部長去年12月25日宣布「勉予聘任」時，要求台大必須在3個月內提出檢討報告，昨天是截止期限最後一天。不過，教育部直到下班前都未收到台大來函，也找不到主責人士做進一步說明。

教育部次長劉孟奇昨天一早在立院備詢時承諾，台大遴選檢討報告還在最後階段，今（25）日會送到，若台大晚一點公布，教部也會對社會公布，讓大家一起檢視。他指出，台大的檢討必須針對教授兼職做更好規範，有效處置違法兼職事件，改善完備遴選程序，訂出明確機制處理遴選爭議，做好大學自律。

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▲▼台大校長管中閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大校長管中閔。（圖／記者林敬旻攝）

儘管劉孟奇掛保證，但教育部直到下班前，都未收到台大的任何報告，校方也未出面說明，甚至也沒有主責人士。《自由時報》報導，台大已於昨夜緊急電傳報告，教育部回應，台大有3個月時間卻未及早完成遴選檢視，如果台大電子公文壓在昨夜11點59分寄發，還是會算25日寄發。但也有媒體指，台大已趕在昨傍晚送出檢討報告，只是未公開內容。

另外，一群台大、輔大部分教師組成的「新前景公民智庫」，昨也寄出一份「台大校長遴選檢討報告（一）遴選委員會的問題、檢討及建議」給教育部長潘文忠，寫下8700字的調查內容，提及台大遴委會程序及瑕疵，如關鍵隱瞞管中閔獨立董事兼職，又與遴委之一的蔡明興產生利益迴避問題，更發現高達86％遴委由校方直接或間接操控，違反大學法制定的校內代表不過半原則等。

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關鍵字：台大遴選檢討報告,管仲閔,台大,教育部

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