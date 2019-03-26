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台大校長遴選檢討報告出爐　教育部長：專家組專案小組審視

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▲▼台大校長管中閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部前部長葉俊榮去年「勉予同意」讓台灣大學校長管中閔上任，但要求台大3個月內必須交出遴選檢討報告。
。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學校長遴選案在去年鬧得沸沸揚揚，去年年底教育部讓校長管中閔上任，但要求台大3個月內必須交出遴選檢討報告，台大昨天將檢討報告交到教育部，並公布在上網。教育部長潘文忠今（26日）證實教育部已收到，但詳細內容還需要專案小組一同審視，並提到，台大的報告是因應教育部聘任後的但書，需要看內容是否服膺當時各界的質疑。

潘文忠今天下午出席「U-start10週年成果展頒獎典禮」前接受媒體訪問表示，台大的檢討報告，教育部將邀請相關學者專家組成專案小組審視，檢討報告是當時教育部聘任管中閔為台大校長的但書，教育部會審慎以待，報告重點也是要台大針對社會各界對台大的質疑作出回應。

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▲▼教育部長潘文忠至立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘文忠指出，教育部已對於所有大學的校長遴選制度改進措施展開研議。（圖／記者屠惠剛攝）

對於台大檢討報告中指出，建請教育部從高教發展高度重新思考公立學校教師兼職議題。潘文忠表示，關於大學校長遴選制度的檢討，教育部之前就已啟動，但這不是針對台大，而是希望國立大專院校校長遴選，都能在資訊公開、程序透明下進行，以為學校選出真正優秀傑出的領導者。

另外，潘文忠也說，台大師生關切校務發展，希望未來的台大是讓他們「引以為傲的台大」，管中閔和行政團隊要全力以赴，不要辜負師生的期待。

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關鍵字：台灣大學,校長遴選,管中閔,潘文忠,專案小組,台大,教育部,聘任

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