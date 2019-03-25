青年方案要到屠宰場、加油站...參加人數少！教育部認了成效差

▲立委質疑，教育部推出的青年教育與就業儲蓄帳戶方案都是勞力密集的工作。（圖／翻攝教育部青年教育與就業儲蓄帳戶方案-我的未來篇影片）

記者許展溢／台北報導

教育部推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職畢業生可以先就業再念書，但首年參加人數只有目標的約15％，不到千人。教育部今（25日）在立院教育及文化委員會進行專題報告，部分立委針對此問題批成效太差。教部政務次長劉孟奇回應，會再檢討成效。

總統蔡英文曾提希望大家打破「高中唸完一定要唸大學」的迷思。民主進步立委黃國書指出，教育部3年前開始推青年教育與就業儲蓄帳戶方案，當時感覺好像可以解決學用落差問題，但每年高中職畢業生約30萬人，106年就業領航計畫目標5000人，只有2383人申請，最後媒合744人，107年3083人申請，媒合791人，體驗學習部分更慘，不到百人，現在應檢討該政策是否成功。

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根據教育部規劃，高中職畢業生可先參加「青年教育與就業儲蓄帳戶計畫」下的「青年就業領航計畫」，也就是先到職場工作，除每月除薪資，還能獲教育、勞動部各補助5000元津貼，最多3年、36萬元，計畫結束後一次撥款，但職缺、薪水卻遭嫌太差，願意加入的學生不到原先設定的目標數。

▲教部政務次長劉孟奇強調，政策目標其實值得鼓勵，會再徹底檢討。（圖／翻攝教育部青年教育與就業儲蓄帳戶方案-我的未來篇影片）

黃國書說，今年目標是1500個，4190人申請，但目前還在媒合中，質疑政策真的有成功？黃國書指出，各部會為了配合該政策忙到快累死，但去看工作性質都屬於低技術、勞力密集，如加油站、屠宰場、洗頭等，完全無法累積專業，對青年哪會有誘因。教部技術及職業教育司司長楊玉惠坦言，執行率確實沒達到預期，但這可能是社會和家長的觀念還要溝通。

國民黨立委林奕華認為，高中職畢業後先就業的觀念在社會上不是主流，教育部硬要把它變成主流，最後參加的學生還是要回去念大學，意願人數當然會低。黃國書最後問，明年還要編預算？劉孟奇強調，政策目標其實值得鼓勵，會再徹底檢討。