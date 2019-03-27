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婦產科9護理師「集體懷孕」都要生了　準媽媽：水有問題！

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▲▼美國緬因州一家醫療中心爆發「嬰兒潮」，9名同中心的護理師都懷孕。（圖／翻攝自臉書／Maine Medical Center）

▲9名護理師懷孕，其中1位沒有在照片中。（圖／翻攝自臉書／Maine Medical Center

國際中心／綜合報導

美國緬因州一家醫療中心正爆發「嬰兒潮」，9名同中心的護理師在相近時間分別懷孕，她們捧著大肚子看向鏡頭微笑，預產期分別落在4月到7月間；有準媽媽就笑說，一定是院方的水有問題。

CBS新聞報導，這9名婦產科護理師即將生產，醫院則在25日貼出照片恭喜新生命的來到。布里坦尼（Brittany Verville）是其中一位準媽媽，她開玩笑說院中的水肯定有被偷偷加料。

據了解，這群護理師平時都非常支持彼此，營造出良好的工作環境，她們也會談論自己的懷孕感受，一起走過這段經歷。至於未來是否會有人力不足的問題，有客人就幽默提問「我生產時，她們是否也會跟著生」，該家醫院則回應「不用擔心，我們早有計畫」，另外就算護理師同時請產假也沒問題。

事實上，這並非首次的巧合事件。北卡羅萊納州一家醫院去年7月就有6名護理師分別懷孕，其中沙賓娜（Sabrina Hudson）開心表示「這一切都在同一時間發生，太令人興奮了。」

How’s this for a baby boom? Nine of our nurses (8 of whom are in this photo) are expecting babies between April and July! Congratulations!

Maine Medical Center 發佈於 2019年3月25日 星期一
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