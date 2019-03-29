台中韓粉捐錢幫繳50萬罰款！「一人500，救賣菜郎」電話接到手軟

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高雄市長韓國瑜出訪港澳時會晤中聯辦主任，外傳恐遭陸委會開罰50萬元罰鍰。國民黨台中市議員李麗華接獲基層反映後，29日與台中上百名攤商、婆婆媽媽發起「一人500元，緊急救賣菜郎」活動，並在服務處前廣場設捐款箱。李麗華表示，下午開始不斷有韓粉表明要捐款，讓服務處人員電話接到手軟，若之後陸委會沒有開罰，會把捐款退還給民眾。

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦）

韓國瑜到訪香港、澳門時與中聯辦官員會面，引發各界論戰，更傳出陸委會認為此舉已違反兩岸人民關係條例，有意開罰最重50萬元罰鍰。消息曝光後，李麗華接到韓粉電話，表示要捐款替韓國瑜付罰款，因此29日舉辦捐款，號召有意者前來共襄盛舉。

李麗華表示，韓市長港澳行程實踐「貨出去、人進來，台灣發大財」政見，短短7天就取得52億訂單，但執政黨卻千方百計打壓，現在小老百姓看不下去，光服務處近日就接到無數聲援電話，表示要捐款支持。

▲國民黨台中市議員李麗華。（圖／翻攝自臉書／使命必達 我是麗華）

李麗華指出，今（29日）有超過百名攤商、民眾前來聲援力挺，但由於韓國瑜還沒被罰，所以要求捐款者留下聯絡方式，倘若未來沒有開罰，會全數退還捐款人；至於有人質疑對外募款觸法一事，若是為了挺韓，她願意承擔一切。

陸委會發言人邱垂正28日指出，韓市長造訪中聯辦行程未事先列入及對外公開，引起外界多方猜疑，所以陸委會才建議聯審會發函，請高雄市政府說明，但至今為止陸委會從未對外論斷韓市長違反相關規定，也不可能未審先判，一定會有調查程序，「希望韓市長能利用機會盡快釐清外界疑慮，相信以韓市長政治智慧，會有正面回應與適當處理。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）