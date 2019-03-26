喝錯一杯飲料被找來助陣竟錯砍死人　換來16年有期徒刑

▲為了一杯飲料來助陣，竟殺害對方，二審仍重判16年，此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園羅姓男子的表弟，因為誤喝了林姓男子女朋友的飲料，發生衝突，羅男找了陳姓、徐姓2名友人前來助陣。混亂中，陳男竟持西瓜刀砍殺對方，將對方殺成臟器外露。一審法院將陳男重判16年，案經上訴，高院二審26日仍認定陳男犯下殺人罪，還是重判16年。可上訴。

至於羅男與徐男，一二審均被依傷害罪判刑1年與11月，先行定讞。

判決指出，本案發生於2017年8月間，桃園男子羅滔滔（25歲）因表弟不小心喝到林姓男子女友的飲料，而與林姓男子發生衝突。羅滔滔找了友人陳順德（23歲）、徐仕憲（25歲）前來助陣，並約對方到桃園市楊梅區某便利商店。林姓男子也找了陳姓、李姓2名友人，而羅滔滔等3人見到對方下車，還沒開口問話，就是一陣追打。

其中陳順德抓起西瓜刀，先以刀背攻擊對方李姓友人，李男持甩棍反擊，結果陳男殺紅了眼，追砍李男胸、腹部多刀，連臟器都砍到外露，但李男仍負傷逃逸，跑沒多遠，就體力不支倒地，送醫後不治身亡。警方循線逮捕羅滔滔、陳順德等3人，陳男否認殺人，辯稱是被甩棍打到頭後，才會攻擊對方，自己是正當防衛，不具殺人故意。但檢警仍依照殺人罪對3人提起公訴。

一審法院審理後，勘驗現場監視器畫面，發現陳男被反擊後，持西瓜刀不斷朝被害人要害砍殺，傷口深達臟器、危害甚深，可見具有殺人故意，因此依殺人罪重判16年。另外羅男與徐男法院不認為2人具殺人故意，僅依傷害罪分別判刑1年、11月。

案經上訴，高等法院26日二審宣判，還是認定陳男具殺人故意，考量他犯後不知悔改，飾詞狡辯，又沒跟被害人家屬達成和解，因此仍重判16年。另外也認定羅男與徐男僅有傷害故意，維持1年與11月。

