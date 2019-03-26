白藍合作？副市長蔡炳坤新上任　促成柯文哲、胡志強會面

▲胡志強與柯文哲會面。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲連任後，副市長始終「三缺一」，懸缺3個月的第三位副市長蔡炳坤終於在26日宣誓就職，由於蔡炳坤曾在前台中市長胡志強任內擔任副市長，因此蔡炳坤進入北市小內閣，被視為頗有藍白合作意味。胡志強也特地前往北市府恭賀，與柯文哲會面約40分鐘。

胡志強率前內政部政務次長、台中市副市長蕭家淇等「老中市府團隊」近10人，拜訪北市府，北市府方面也高規格由副市長彭振聲、「學姊」黃瀞瑩等接待。

蔡炳坤笑說「胡市長是以嫁女兒的心情來這裡」，胡志強則說柯文哲找蔡炳坤擔任副市長不是為了吸納選票、沒有算計那麼多，不過選中蔡炳坤「真的獨具眼光」。

▲胡志強訪北市府。（圖／記者楊亞璇攝）

面對外界解讀藍白合作，蔡炳坤表示，以前胡志強請他去當副市長時，沒有問過他政黨屬性，柯文哲也沒有，他自己也沒有任何黨籍，「只考慮我自己有沒有能力，沒考慮政黨問題」。

被問到願不願意扮演柯文哲與胡志強之間的橋樑？蔡炳坤直接說「很願意！」，胡志強曾擔任外交部長、駐美大使，外交經驗豐富，未來會從城市外交角度，很樂意邀請他協助台北市發展。

此外，由於蔡炳坤曾任慈濟教育志業體執行長，外界認為柯文哲同時在搶攻宗教票，蔡炳坤則強調，慈濟本身不談政治，他在接任副市長前也跟慈濟的上人報告過，「都是為眾生、為民服務」。