不讓韓流專美於前！柯文哲7、8月訪上海　力拚扭轉「被邊緣化」

▲柯文哲出席2019智慧城市開幕暨頒獎典禮。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜訪港澳與大陸交流，台北市長柯文哲預計7、8月率團到上海，參與台北上海雙城論壇，扭轉「被邊緣化」的態勢，而總統呼聲高的柯文哲登陸後將牽動2020總統大選。

2010年開始，台北、上海每年輪流舉辦論壇及互訪，柯幕僚指出，今年舉辦地點在上海，柯文哲應會親自率團參加，確切時間還在與對方確認。柯文哲26日也透露，雙城論壇通常在6、7、8月舉辦，去年是因為選舉，所以拖到選後辦，4月上海台辦主任李文輝會來洽談雙城論壇事宜。

韓國瑜與大陸國台辦主任劉結一會面，是否為定調城市交流雙城論壇，政治意味濃厚？柯文哲說，「不一定啦，我上次去上海也有見到張志軍啊」，定調兩岸城市交流，這個是基礎，其他是extra、額外的。

而高雄市與深圳也要辦雙城論壇，較勁意味濃厚？柯文哲說，兩岸城市有交流都不是壞事，其實各自認養幾個城市這也正常啊。

至於是否會產生壓力？柯文哲說，不會啊，目前台北市在產業合作，大部分長三角是重點，杭州、南京、蘇州、昆山等城市，「每個地方產業合作還是有重點。」

面對藍綠總統選戰溫度升溫，柯文哲似乎有被邊緣化的情況，柯文哲坦言，「差不多啊，差不多被邊緣化。」至於自己被邊緣怎麼辦？柯文哲回說，「深呼吸，放輕鬆。」