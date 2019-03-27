特戰布農勇士兄弟檔　攜手濱海行軍相互扶持打氣

軍聞社／記者謝宏檜專訪

陸軍特戰指揮部特四營13日起展開為期20天、總距離500公里的「濱海城鎮要地行軍訓練」，其中，特四營特二連中士劉書村、一兵劉書延是對來自布農族的勇士兄弟，本次有幸一同參與行軍訓練任務，成為隊伍中亮點。

身為哥哥的劉書村，其軍旅生涯相當充實，不僅完成陸軍專科學校英語儲訓班展現英語長才，更克服訓練困難，考取山寒地特種作戰師資班、兩棲特種作戰班及城鎮戰特種作戰班資格。

劉書村表示，從海軍陸戰隊義務役退伍後，看到弟弟書延在陸軍部隊的成長與轉變，相當感動；因其喜愛挑戰的性格，決定嘗試充滿戰鬥力的特戰部隊，並萌生再入營念頭，在家人的支持下，毅然重回國軍這個大家庭。

劉書延也表示，兄弟一起參與行軍任務，儘管過程艱辛，但只要同心協力相互合作，任何困難相信都能迎刃而解。他們在行軍過程相互扶持打氣，充分展現比同袍更加深刻的兄弟情。

弟弟劉書延原本在成功嶺新訓單位服務，因個人生涯規劃決定退伍，但看到哥哥在特戰部隊展現十足的熱情，決定再入營，與哥哥一起並肩作戰；這樣一來一往的特別經歷，彷彿命中注定，這對兄弟檔也在特戰精神的薰陶下，有了屬於他們的歸屬之地，他們將跟著行軍部隊的腳步，高唱軍歌與精神答數，繼續完成濱海長行軍訓練的榮耀使命。