嚴德發：反制中共統戰伎倆　一國兩制就是要消滅中華民國

軍聞社／記者周昇煒臺北26日電

國防部26日舉行「慶祝中華民國108年青年節暨4月份月會」，部長嚴德發期勉全軍官兵傳承黃花崗烈士們拋頭顱灑熱血的犧牲奉獻精神，嚴守「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值，克盡保國衛民職責，守護國人生命財產安全。

國防部月會上午在博愛營區舉行，嚴部長逐一頒獎表揚「偵破製毒工廠有功人員」、「執行馬來西亞籍拖船海難搜救案有功人員」、「107年度高司參謀績效評鑑績優單位」及「108年救國團青年獎章」等111位得獎者，對他們的傑出表現表達肯定與讚許，期許全軍官兵見賢思齊，帶動國軍整體進步。

嚴部長致詞時首先表揚主動偵辦及配合地方檢警調執行緝毒工作的憲兵同仁，肯定他們配合政府反毒工作政策推動，共同打擊毒品並有重大成效，更彰顯國軍反毒、拒毒的決心與實踐。

災害防救時，國軍官兵「苦民所苦」、「與民眾站在一起的精神」深植人心。嚴部長強調，去年底馬來西亞籍拖船海難事件，空軍第4及第6聯隊官兵立刻出動救援，展現國軍24小時全天候待命，隨時投入救援任務的大愛精神，彰顯國軍是社會安全穩定的重要力量，值得嘉勉與肯定。

嚴部長表示，近期特戰部隊執行濱海城鎮行軍任務，透過媒體的報導，讓民眾了解特戰官兵具備「反突擊、反特攻、反滲透」的關鍵戰力，更讓民眾對國軍守護家園有信心；此外，空軍官兵執行總統出訪的伴飛護航任務，以及各基地空地勤人員隨時警戒，執行捍衛領空的職責與使命，都是全體官兵戮力戰訓本務的具體表現，值得國人肯定與嘉許。

在推展全民國防教育，展現國軍精實戰力方面，嚴部長表示，海軍司令部辦理臺北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰」活動，吸引超過3萬5千名民眾入場參觀，透過陸海空三軍的精彩操演及裝備陳展，讓國軍更接近民眾，也讓民眾更了解國軍，進而支持國軍。

因應募兵制的推動，目前國軍編現比達到82.8%，留營率有76％；嚴部長強調，我們不和中共做軍備競賽，但國軍要「以質勝量」，透過長役期人力的訓練，建構一支「量適、質精、戰力強」的專業部隊，並以「一專多能、多專多能」的訓練目標，提升人員素質與軍事專業實力。

面對敵情威脅，嚴部長要求國軍官兵應了解區域情勢，反制中共統戰伎倆，所謂「一國兩制臺灣方案」就是要消滅「中華民國」，完全違背國軍使命，我們絕對不能接受。三軍部隊必須為國家安全共同努力，同時恪遵憲法、維護中華民國主權，並在「從嚴、從難、從實」的戰訓本務工作中，以「實」建軍，並以「戰至最後一兵一卒」的決心和準備，達成保國衛民的職責與使命。

嚴部長指出，部隊訓練要以「超敵勝敵」為目標，結合防衛作戰構想，依「戰力保存、濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰指導，迫使敵犯臺失敗，並以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，達成「防衛固守、重層嚇阻」的最高戰略目標。

嚴部長並再次重申三軍統帥蔡英文總統針對國家安全提出的「三個堅定」和「三個不變」，強調「我們守護每一寸國土的決心不變，強化戰力的努力不變，走向國防自主的決心不變」，並以實際行動捍衛國家安全與維護區域和平。

「漢光35號演習」實兵操演接踵而至，嚴部長特別勉勵全體官兵在安全的前提下，依計畫完成相關整備工作，持續累積部隊堅實戰力，戮力戰訓本務，以展現國軍勤訓精練成果，成為維護國家生存發展最堅實的後盾。