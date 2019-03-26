呼籲「帶敵情練兵」　嚴德發：國軍需發揮聯合情監偵

軍聞社／記者周昇煒報導

國防部長嚴德發25日視導特戰行軍官兵及北部空軍部隊，代表總統蔡英文對於官兵戮力戰訓，並發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及臺海安全的辛勤付出，給予肯定與嘉勉。

嚴部長上午率國防部相關聯參，慰問並視導連日執行行軍訓練任務的特戰官兵，肯定全體弟兄姐妹們不畏豔陽、風雨，以高昂士氣面對困境、解決問題、勇於挑戰及全力以赴的精神，在在彰顯國軍是一支「平時能救災、戰時能作戰」的鋼鐵勁旅。

嚴部長指出，特戰部隊在防衛作戰中擔負重要的關鍵角色，無論敵人從空中、海上、地面進犯，特戰部隊執行「反突擊」、「反滲透」及「反特攻」等任務，是「地表的殺手」。尤其全體特戰官兵不畏高山、氣候及任何艱難地形，只要接獲任務，就會發揮勇猛頑強的驃悍精神，「無堅不摧、無敵不克」，始終是國軍最精銳的可恃戰力，也是執行防衛作戰的關鍵戰力，「大家要以此為榮。」

嚴部長表示，防衛作戰不是單打獨鬥，事前須進行全般的協調與規劃，並在訓練過程中與友軍進行協調合作、聯合作戰，以發揮「一加一大於二」的戰力，再透過驗證與精進，不斷地累積實力，才能落實國軍保國衛民、守護國人安全的職責與使命。

嚴部長視導空軍部隊時，要求官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞敵情的功效。

同時，嚴部長要求官兵應「帶著敵情練兵」，尤須考量戰時景況，確保各項裝備系統與戰力得以具體發揮，進而確實提供三軍部隊應變處置前置量。

隨後，嚴部長一行轉往空軍新竹基地警戒室，慰問包括幻象戰機女性飛行員蔣上尉在內的空地勤人員，並逐一與執勤官兵握手致意，肯定他們24小時待命，時刻捍衛臺海領空安全的付出與辛勞。

嚴部長指出，面對當前敵情威脅，國軍官兵以高度的軍事專業素養，始終保持不挑釁、不畏懼的態度，堅守工作崗位，戮力戰備本務，以實際行動彰顯國軍「有能力、有信心」捍衛國家安全。