打造全球獨一無二的「鹿耳門牌樓」　正統鹿耳門聖母廟動土

▲台南正統鹿耳門聖母廟，3月11日上午舉行興建鹿耳門牌樓動土奠基大典，由聖母廟主委王明義主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，3月11日上午舉行興建鹿耳門牌樓動土奠基大典，由聖母廟主委王明義主持，來自全國各地廟宇代表、地方民意代表均蒞臨與會共襄盛舉。

享有遠東第一大廟宇稱譽的台南「正統鹿耳門聖母廟」，是40年前由名匠師王寶樹先生所設計，享有鬼斧神工之譽，今廟方再度應承鹿耳門媽旨意精心構圖，量身打造出全球獨一無二的「鹿耳門牌樓」。

鹿耳門牌樓的設計是以大陸進口15貨櫃石材、木材結網1萬5千才為主要建造雕刻素材，全長佔約60米、總高度為19米、中門高9米、寬13米多，最小的旁門高寬也有5米，共5大門供遊客進出之關口，牌樓整體則是有著極具象徵本地土城鹿耳門福地的精美雕刻，造價約1億元，預計在1年8個月內完工。

鹿耳門聖母廟主任委員王明義表示，興建此座牌樓是為應承鹿耳門媽旨意，並結合鹿耳門之素有「台灣之門」之稱，自古傳承香火的聖母廟結合而成。王明義主委強調，當牌樓完工後，將是世界罕見的大規模的牌樓，並以豐富的文化歷史背景及雄偉壯觀的精緻刻工為訴求，成為國際觀光新指標，與世界著名地標相齊名，屆時必能成為台灣熱門新景點，在國際間展露頭角，以推動本土文化觀光與經濟的成長。