廢棄卡拉OK店變身製毒工廠　屏警偵防車圍堵攻堅抓3嫌

▲洪嫌利用停業卡拉ＯＫ店煉製安非他命，被屏警查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣洪姓男子，利用停止營業的卡拉OK店內提煉安非他命，屏東縣警局刑警大隊獲報，經數月跟監，在他們毒品完成結晶階段，準備離去時，以偵防車圍堵，查獲毒品，將洪等三人，訊後依毒品危害防制條例送辦，擴大追查原料來源。

▲安毒原料及工具▼

屏東縣警局刑警大隊民生暨重大案件專責組接獲線報，指洪姓男子覬覦製造毒品利益豐厚，利用潮州鎮某停止營業卡拉OK店內，自備製造毒品工具及原料，預計在春節前製造大批第二級毒品安非他命販賣牟利。

▲安非他命製造工具及原料。

刑大民重組，肅竊組，偵三隊，偵二隊，科偵隊及潮州分局等隨即組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮偵辦。經數月跟監及蒐證，見事機成熟，22日清晨5時38分，持檢察官核發逕行搜索指揮書，在潮州鎮潮州路執行攻堅搜索。

在洪嫌等人完成毒品結晶製造階段準備駕車離開現場時，以偵防車進行阻擋、逮捕，當場查獲26歲洪、20歲陳及21歲謝等3名嫌犯，查扣安非他命結晶體約42.5公斤及氯化鈀、氫化反應爐、脫水機等製造工具及化學藥品等證物。



專案小組偵查後發現，歹徒犯案心思縝密，挑選廢棄未營業之卡拉OK店做掩護，購買大批製毒原料及工具打算趁春節前大賺一筆，幸專案小組及時偵破該製毒工廠，有效防堵大量毒品流入市面，避免國人身心健康遭受危害。



縣警局長葉明潭表示，縣民最關心治安項目是毒品查緝，警方將落實「團體合作」、「深入社區」及「向上溯源」三大措施，全面打擊毒品犯罪，貫徹潘孟安縣長「安居樂業」施政理念。