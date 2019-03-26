瀨戶內藝術祭首次與台合作！原民歌手桑布伊、台灣阿卡貝拉前進日本



▲以台灣為基底的國際阿卡貝拉藝術節(Vocal Asia Festival) 將與瀨戶內藝術祭合作，首次以「節中節」形式演出！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導



每三年舉辦一次的「瀨戶內國際藝術祭」即將登場，而今年特別的是，台灣阿卡貝拉Vocal Asia人聲樂集獲得瀨戶內藝術祭認可，將首次共同合作「節中節」，在8月9日至12日於日本香川縣高松市盛大舉辦，原民歌手桑布伊、台灣阿卡貝拉樂團即將前往演出，屆時台灣客家與原住民的歌聲，將跨海感動世界更多樂迷！



Vocal Asia是在2010年成立，與瀨戶內國際藝術祭創辦同年，十分巧合。Vocal Asia以台灣為基底，整合中國大陸、日本、港澳、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等東南亞地區，每年在亞洲不同城市舉行「國際阿卡貝拉藝術節」(Vocal Asia Festival，以下簡稱VAF)，以一年台灣、一年海外的方式輪替。如今VAF已成為全亞洲最大規模、最具影響力的阿卡貝拉藝術節，也是世界上最重要的人聲藝術節之一。



這一屆VAF由台灣Vocal Asia人聲樂集和日本香川縣政府共同主辦，並獲得瀨戶內國際藝術祭總合作製作人北川富朗認可，將成為第四屆瀨戶內藝術祭的四大策展重點之一，更是該藝術季舉辦四屆以來首次與其他表演藝術平台合作的「節中節」，包括台灣的O-Kai Singers 歐開合唱團、原民歌手桑布伊等都會前往演出。



▲原民歌手桑布伊也將前往演出。 （圖／Vocal Asia Festival 提供）



▲台灣的阿卡貝拉團體「O-Kai Singers 歐開合唱團」。（圖／記者林育綾攝）



他們將帶著客家、原住民的歌聲，與台灣參展藝術家林舜龍、王文志老師所創作的大型裝置藝術互動演出，透過特殊的音場效果呈現，在視覺和聽覺上創造特別體驗。此次VAF的主題是「給島嶼和世界的歌」，與瀨戶內藝術祭主旨相符合，以人聲音樂連結島嶼、文化，此外也將在大島上以歌聲獻給痲瘋病患者，並與日本當地團隊和世界各地的歌手們交流。



據悉瀨戶內藝術季每一屆舉辦時，機票、住宿都在好幾個月前搶購一空，提醒民眾要把握時機，而雄獅旅行社此次也與VAF合作，將規劃推出一系列旅行團，讓台灣旅客有機會朝聖瀨戶內藝術祭，同時欣賞台灣及世界各地阿卡貝拉的演出作品。

▼原民歌手桑布伊、O-Kai Singers 歐開合唱團在記者會現場帶來演出：

