王金平質疑徵召韓國瑜　國民黨：為勝選請王院長體諒

▲王金平。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平宣布參選2020總統大選，對於國民黨擬以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選，王金平表示，「長者不仁，幼者就可以不義」，這種初選徵召方式會有很大後遺症。對此，國民黨發言人歐陽龍25日回應，國民黨以勝選為目標，要推出最強人選，「請王院長體諒」。

面對國民黨主席吳敦義坦言有徵召韓國瑜領表參加總統初選的計畫，王金平日前表示，無論是「民調70%、黨員投票30％」、「萬分之一徵召」還是「徵召初選」，這個初選制度在一個月內變了3次，「面對一變再變的好球帶，投手怎麼辦？」也質疑，「這樣有原則嗎？」

至於國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選，王金平認為，如果黨內依照既定方式參選，參選人都沒話講，但是目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方，並回應「長者不仁，幼者就可以不義」，強調自己參選決心。

對此，歐陽龍昨回應，「請王院長體諒」，他表示，目前一切都還是按照期程在走，國民黨就是以勝選為目標，推出最強、最能讓大家接受的人選，這個基調是不會改變的，請大家相忍為黨，不要做過多的揣測。

歐陽龍指出，黨中央目前對於總統初選的期程，還是按照當初公布的期程在走，沒有改變，至於說國民黨主席吳敦義指出萬分之一的徵召，到目前為止，也沒有真的訂出期程，而目前初選登記尚未起跑，還沒到登記領表的時間，怎麼會知道韓國瑜會不會來領表登記，如果韓國瑜來登記，這樣一切的臆測也就不存在了。