博鰲亞洲論壇秘書長：今年就5個面向擬定50場會議

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／記者陳政錄攝）

記者柯振中、陳政錄／台北－博鰲 連線報導

博鰲亞洲論壇2019年年會26日到29日在海南博鰲舉行，這次年會主題定位在「共同命運、共同行動、共同發展」。博鰲秘書長李保東介紹，2019年年會的主題是與發起國、理事、會員、企業與媒體夥伴共同討論決定的，議題內容涵蓋5個各方最關注面向。

據了解，本屆年會初擬50場左右的正式會議，其中包括開幕會、分論壇、CEO對話與圓桌會議等，具體議題則訂定五大方向，分別為：1.開放型世界經濟版塊、2.多邊主義、區域合作與全球治理版塊、3.高質量發展版塊、4.創新驅動版塊、5.熱點前沿版塊。

李保東說，全球化與自由貿易是經濟發展的客觀趨勢，多邊主義、對話合作是大多數國家樂見的，開放與創新是跟上世界經濟的不二選擇，「本屆年會要為參會各方搭建開放包容的討論平台，也要為凝聚全球治理共識向世界傳遞明確的訊息。」

▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。媒體中心提供星巴克咖啡。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，在開放型世界經濟版塊議題中，年會將鎖定「開放」這一關鍵，拋出世界經濟展望、服務業開放、世界貿易組織（WTO）改革、跨境電商與自貿區、自由港等問題。

李保東表示，在多邊主義、區域合作與全球治理版塊議題上，年會將突出「多邊合作」，討論「一帶一路」、島嶼經濟、亞洲區域合作組織對話等相關議程。

他說，在創新驅動版塊上，年會以「科技創新」為出發點，設下永續發展、5G與互聯網、「AI+」時代、大數據、共享經濟與海洋經濟等方向。

他提到，除了上述議題外，年會將探討鄉村與城市建設、金融製造業、民生消費等領域進行研討，聚焦政治、外交、教育、文化、健康民生等議題。