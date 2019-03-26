開跑車超速後嗆：我就是欠教育！美豔女主播出道4天就遭永久封殺

▲美女直播主出道4天就GG！（圖／翻攝自微博／鬥魚直播平台）

國際中心／綜合報導

大陸22歲網路正妹主播「醜人齊」日前直播自己在高速公路上，開著超跑超速、多次占用路肩的模樣，途中還不斷的講髒話，似乎一點都不在意大眾目光，面對許多網友的勸告更大言不慚的說「我就是欠教育！」不過這樣脫序的行為，也讓她露面僅僅4天的時間，就被直播網路平台「鬥魚」永久封殺，更因為違反交通法規還留下鐵證，被當局處以罰款。

根據陸媒報導，僅有22歲的「醜人齊」長相雖冷豔，但卻擁有一副會勾人的雙眼以及小巧的鼻子跟嘴巴，作風大膽的她，在18日時開著一輛白色的跑車，行經北京一處高速公路要前往機場，沒想到她竟然一邊開車還一邊開直播，就是要讓大家看看她的「帥樣」。

▼「醜人齊」長相冷豔。（圖／翻攝自微博／直播之聲）

當時的直播畫面當中，「醜人齊」至少3次佔用了緊急車道，其中一次更在緊急車道上超速行駛長達1分鐘的時間；此外，她還多次壓白線，從右側超車；許多網友邊看直播邊幫她捏一把冷汗，還紛紛留言要她小心駕駛、別走緊急車道，也不要超速。

不過「醜人齊」仍是不管不顧，繼續高速行駛，不時的出現違規的情形；等到車子開到了機場後，她還口帶髒字的表示「我這回頭率太高了吧！大美女一下車，讓你們看看回頭率。」對自己頗有自信。

但這樣子的行為不僅僅引起大家關注，就連直播平台、當地公安也表示關切。「醜人齊」在19日時，就被直播平台「鬥魚」永久封殺，影片也通通被清空，僅僅開帳4天的時間，就像煙火一般瞬間消逝。此外，北京公安局也在23日時證實，「醜人齊」是一名杜姓女子，因為出現多次交通違法行為，遭到法款500人民幣（約2300台幣）和扣21分的交通違規記點。