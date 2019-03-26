發現生命體？「火星蘑菇」驚現火星地表　「好奇號」3天拍到15次！

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美國火星探測車「好奇號（Curiosity）」據稱已經連續3天，於火星上拍攝到15個類似「蘑菇」的照片；雖然照片是黑白，不過明顯能夠辨認出這些物體，擁有菌傘和菌柄，間接證實了火星上應該是有生命存在。不過目前美國國家航空航天局（NASA）尚未對這張照片，做出任何的證實或駁斥，是真是假可能還有待相關單位的確認之後，才會公布。

綜合外媒報導，這份文件近日在科學期刊「天體生物學和空間科學雜誌（Journal of Astrobiology and Space Science Reviews）」中被提出，研究的主要作者是一名印度生命科科學微生物學系的達斯（Regina Dass）博士，他稱，「好奇號」在3天內發回了15張照片，照片中清晰、明確的顯示出，火星的表面上生長出蘑菇和其他原始生物；地球上沒有地質或其他非生物力，可以產生數百種具有蘑菇形狀的沉積結構。

對此，NASA並未做出任何回應或駁斥，也讓這樣的言論備受爭議。不過美國國家研究委員會生物地質學家羅佐（Vincenzo Rizzo）則表示，火星上擁有生命體的照片，得到了其他太空飛行器和已知科學的證據支持，這些太空飛行器一直以來都在研究火星；有探測器在火星的大氣中，發現了甲烷季節性的波動，這種波動可能與有機物質的自然生死循環有關連。

報導中指出，除了NASA尚未出面證實消息之外，「天體生物學和空間科學雜誌」也被認為並非一份具有十足可靠性的期刊，它的名稱沒有出現在關於火星主題的可靠期刊前50名當中。但是，若是這項研究為真，那也代表著火星表面的生命正在蓬勃發展，同時也會成為十年來最大的科學新聞。